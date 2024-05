"TO BI BILO DOBRO ZA SVE NAS": Konstrakta otkrila ko je NJEN FAVORIT za pobedu na Evroviziji, a evo šta je rekla o Bejbi Lazanji

Predstavnica Srbije, Teya Dora, prošla je u finale Evrovizije 2024 i u subotu će nastupati pod rednim brojem jedan sa pesmom "Ramonda".

Ana Đurić pozantija kao Konstrakta, predstavnica Srbije na Evroviziji 2022. godine, trenutno boravi u Malmeu.

Konstrakta je velika podrška Teya Dori, koja je sa njom u "green room-u" slavila polazak u finale, a sada je otkrila šta se sinoć dešavalo u Malmeu.

- Ona je bila fokusirana. Imala je bar 10 minuta da ostane sama, ali onako u tom "bablu" jako nezgodno jer je jako veliki promet i stalno je buka i svi se raspevavaju, i ti nemaš momenat da budeš sam sa sobom. Mislim da to svima nedostaje, ali uspela je da 10 minuta bude sama. Ne poznajem je dovoljno da provalim da li je imala tremu - rekla je Konstrakta.

Otkrila je i kako je došlo do toga da bodri pevačicu iz arene u Malmeu.

- Da, evo opet ja. Nisam i ovo što se desilo je čista slučajnost, budući da se sinoć ovde dešavao "Balkan parti", inače do je Evrovizija uglavnom se organizuju partiji u tom gradu. Sinoć je baš bio "Balkan parti" na kojem je učestvovala Sanja Vučić, Bojana Stamenov, Tajiči i ja. To se poklopilo sa prvim polufinalom, i onda sam uspela da dobijem akreditaciju i uđem u "grin rum". "Grin rum" ove godine nije kao inače, sedeli smo iza ekrana, nismo videli binu i gledali ekrančiće okolo - rekla je ona.

Kao velikog favorita ističe predstavnika Hrvatske

- Nisam ispratila sve izvođača, to ja o tome... Teško, ja ni 2022. nisam ispratila sve. Ono što sam sipratila ranije, jeste Italijanka, ona mi se baš sviđa.... od ovih što su sinoć učestvovali, nismo uspeli da vidimo baš sve budući da je Tea bila druga pa smo se malo njoj posvetili. Lazanju sam ispratila, on je tu favorit za pobedu i nadamo se da će tako i da bude, to bi bilo dobro za sve nas i u regionu.

Vidim da je dosta skrenula pažnju Irska, taj nastup je dobro izrežira, ali ja nisam čula pesmu i ne znam tačno o čemu se radi. Nastup je bio dobro izrežiran. Slovenija isto, to sam ispratila i ranije, to je dobro - navela je Konstrakta.

