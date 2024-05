"TO MI JE NAJTEŽE ŠTO SAM DOŽIVELA": Teya Dori je UMRO otac kada je radila na svom velikom hitu, a sad je isplivala EMOTIVNA FOTKA

Pevačica Teya Dora koja predstavlja Srbiju na "Evroviziji" pesmom "Ramonda" plasirala se u finale prestižnog takmičenja.

Ona je privukla veliku pažnju svojim autentičnim stilom i skromnošću. Iako je veliko interesovanje za nju, Teya Dora retko govori o svom privatnom životu, a poznato je da je odrasla u istočnoj Srbiji sa majkom, pošto je otac zbog prirode posle često živeo u inostranstvu. Ljubavi joj nikada nije zafalilo, te tvrdi da je i pored udaljenosti uspela da održi blizak odnos sa njim.

foto: Antti Aimo-Koivisto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njen otac je pre nekoliko godina preminuo nakon borbe sa teškom bolešću, a na Instagramu su isplivale slike koje govore u prilog tome da je pevačica imala srećno detinjstvo, a na kojima pored njene majke koju često viđamo, može videti i kako je izgledao Teodorin pokojni otac.

foto: Printskrin Instagram

Inače, Teodora je jednom prilikom istakla da joj je smrt roditelja poslužila kao inspiracija da napiše svoj najveći hit "Džanum", a kada se pročita tekst pesme jasno je da je ovo teško podnela.

foto: Printskrin/Instagram

- Dok sam radila na pesmi "Džanum", moj tata se razboleo, jako teško i iznenadno umro. Čovek je generalno bio veoma jak i pozitivan, aktivan, nije se očekivalo da će se razboleti na način na koji se razboleo. Jako ubrzo je umro. Ja sam pazila na njega, bio je kod mene i čuvala sam ga taj period, koji je bio veoma kratak. To se desilo u tom periodu kad sam pisala pesmu, tako da, to je bilo nešto onako meni najteže do sad u životu što sam doživela - ispričala je Teya Dora za Telegraf.

