SLAVNA GLUMICA OTKRIVA OSVETU NJENE ĆERKE: Imala je samo 15 godina, ono što je uradila ju je ZGRANULO, svi su ostali ŠOKIRANI

Čuvena glumica već je bila mama kada je iznenada doživela veliki uspeh i svetsku slavu, a potom je počela da ostavlja i zanemaruje ćerku, koja se teško nosila s tim.

Holivudska glumica Vupi Goldberg majka je jednog deteta, s kojim ima veoma složen odnos, a sada se osvrnula na njega u svojim memoarima "Komadići: Moja majka, moj brat i ja".

Vupi iza sebe ima tri braka, a ćerku Aleksandriju dobila je tokom ljubavi sa savetnikom za borbu protiv zavisnosti od droge, Alvinom Martinom, za kog je bila udata od 1973. do 1979. godine.

Aleksandrija je i sama postala glumica i producentkinja i poznatija je pod nadimkom Aleks. Zahvaljujući ćerki, Vupi je danas baka troje unučadi, kao i prabaka, a malo je poznato da je njena ćerka prvi put zatrudnela sa samo 15 godina.

Glumica je o tome pisala u svojoj autobiografiji i priznala je da misli da je Aleksandrija zatrudnela kao tinejdžerka kako bi joj se osvetila. Kako je istakla, ona joj je tada rekla da je "želela u svom životu bar jednu osobu koja ne zna ko je Vupi Goldberg".

"Mislila sam da mi se sveti jer sam previše bila odsutna. Shvatila sam to", piše Vupi u svojoj knjizi i ističe da je kada je pitala svoju ćerku hoće li zadržati bebu dobila odgovor:

"Da, želim da rodim ovu bebu. I ova beba će me voleti, a tebe neće poznavati", rekla joj je Aleksandrija.

"Nekome to možda zvuči grubo, ali shvatila sam to", ističe glumica, pa dodaje: "Vidite, ljudi su sklanjali moje dete s puta i nisu ni shvatali da to rade. Nakon nekog vremena, to ju je potpuno razbesnelo."

Aleksandrija je imala 11 godina kada je njena majka postala holivudska senzacija, zahvaljujući filmu "Boja purpura" Stivena Spilberga.

Vupi Golberg nedavno je ispričala u svom panelu u okviru emisije "The View" da je izabrala karijeru umesto svoje ćerke.

"Moje dete se rodilo pre moje karijere, a onda sam izabrala karijeru jer sam znala da se to više neće ponoviti", objasnila je ona, misleći na svoju veliku šansu da se probije u Holivudu.

"Nije joj se to uvek dopadalo, ali to je proces roditeljstva – ni ne treba da vam se sviđa sve", dodala je Vupi.

Prošle nedelje, Vupi je u emisiji na kanalu ABC, dok je razgovarala s voditeljima o svojim memoarima, uporedila to što je napustila svoju ćerku s time što je njena majka Ema otišla u psihijatrijsku bolnicu kada je ona imala samo osam godina, istakavši da je to shvatila tek kasnije.

