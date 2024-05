"HTELA SAM DA PRIZNA SVOJU ĆERKU": Najuspešniji izvođač u istoriji Evrovizije izneo DETALJE svog braka, o OVOME ćuti ko zaliven

Prošle godine, medije je zanimalo u čemu je tajna srećnog braka čuvenog pevača, iako je "srećan brak" nije prvo što vam padne na pamet kad malo zagrebete po površini.

Pravo iznenađenje dogodilo se u revijalnom delu programa, kada je na pozornicu izašao najuspešniji izvođač u istoriji Evrovizije i čuveni irski pevač, Džoni Logan, koji je pobedio 1980. i 1987. godine, s pesmama "What's Another Year" i "Hold Me Now", a potom i kao autor 1992. godine, kada je pobedu odnela Linda Martin, zahvaljujući Loganovoj kompoziciji "Why Me".

Džoni Logan, na ovogodišnjoj Evroviziji, izveo je pesmu "Euphoria", koja je donela Lorin prvu pobedu na ovom takmičenju 2012. godine, a dobio je ovacije od publike. Bila je to sjajna uvertira za njegovo rođendansko slavlje, budući da pevač 13. maja proslavlja 70. rođendan.

Logan spada u muzičare koji se ne eksponiraju preterano, pa veoma retko daje intervjue, a tvrdi da je iz tog razloga veoma vrlo često pogrešno citiran. On živi mirnim porodičnim životom sa suprugom Ejlis Šerard, koja radi kao učiteljica, a skrasili su se u irskom gradu Ešbornu, severno od Dablina.

Par zajedno ima troje dece – Adama, Džeka i Fionu, a pevač ima i ćerku Robin, koju je dobio s turskom plesačicom i glumicom, Burdžin Orhon.

Logan je u braku s Ejlis 48 godina, a nedavno su ga pitali šta je tajna tako dugog i srećnog braka.

"Možda činjenica da često nisam tu zbog posla, pa ona može da odmori od mene ", našalia se evrovizijska zvezda za RSVP.

"Takođe, treba da bude i mnogo privrženosti i poverenja, i užasno mnogo ljubavi", dodao je.

Ipak, nije sve idealno kao što zvuči – ćerka koju Logan ima s turskom plesačicom došla je na svet 1988. godine, odnosno dok je on uveliko bio u braku.

Vanbračna ćerka Džonija Logana

Kako su mediji pisali, plesačica Burdžin Bambi Orhon, tvrdila je da je Logan otac njene ćerke, koja je došla na svet 1988. godine, nakon čega je britanski "Sunday Mirror" pisao da je Turkinja zapravo u dokumentaciji navela njegovog brata Majkla kao oca svog deteta.

"Ne shvatam zašto se to desilo. Tako sam šokirana. Samo sam htela da moju ćerku prizna njen pravi otac", istakla je Burdžin potom.

Do zabune je najverovatnije došlo jer je Majkl deo punog imena Džonija Logana, koje zapravo glasi Šon Patrik Majkl Šerard.

U svakom slučaju, nakon ove zabune je objavljeno da je Džoni Logan otac njene ćerke, koja je začeta 1987. godine, a rodila se naredne u Mančesteru.

Kako je tvrdila Burdžin Orhon, nekadašnja Plejboj zečica, ona je upoznala pevača u Istanbulu 1982. godine i potom su započeli aferu, a rastali su se nakon rođenja ćerke.

"Džoni je bio osam godina stariji od mene, ali to je bila ljubav na prvi pogled", ispričala je Burdžin u jednom intervjuu.

"Nisam znala da on ima porodicu dok se naša veza nije razvila, a do tog trenutka nismo mogli da je prekinemo jer smo se zaljubili", priseća se Burdžin.

Logan je u to vreme tri meseca živeo u Istanbulu, a Orhonova je pričala da njihova ljubav nije prestala po njegovom povratku na Ostrvo.

"Oboje smo bili tužni jer smo se rastali, ali smo se navikli. Redovno smo pričali telefonom, otišla bih u London da budem s njim, a onda bi on došao kod mene. Naravno da je njegova žena znala za mene, ali ja nikada nisam saznala celu priču o njihovom zajedničkom životu. Rekao mi je da više ne živi s njom. Ali nisam sigurna jesu li ikada raskinuli", istakla je.

Ona je, takođe, rekla da je zatrudnela neplanirano i da joj "Džoni nije verovao", kao i da je "mislio da je htela da ga prevari da bi ostao s njom".

"Nakon toga su se stvari među nama promenile. Nije mi verovao jer je mislio da jurim njegov novac. To je za nas bio kraj. Sve se promenilo. Nisam znala ni koliko je bogat. Samo sam ga volela", rekla je Burdžin.

Iako nije prisustvovao rođenju ćerke, Logan je navodno iznajmljivao kuću u Mančesteru za svoju ljubavnicu, a Burdžin je pričala da ju je pozvao telefonom i da je bio srećan.

Nakon nekog vremena, Burdžin se sa ćerkom vratila u Tursku. Od 1995. godine je u braku s glumcem, Suhejlom Ujgurom, s kojim je dobila još dve ćerke i koji je odlično prihvatio ćerku koju ona ima s pevačem.

"Ona je veoma srećna pored mog muža. Zna ko je njen pravi otac, ali ne priča o njemu", istakla je svojevremeno Burdžin i objasnila da od Logana ne želi ništa osim da on bude u kontaktu s njihovim detetom.

Nakon što je Burdžin pričala o svom odnosu s Loganom, njegov predstavnik za medije kratko je prokomentarisao da je to "stara priča".

Logan nikada nije javno pričao o svojoj aferi i vanbračnoj ćerki, a nije poznato u kakvim su danas odnosima i imaju li kontakt. On se pre nekoliko godina pojavljivao u javnosti s Tanjom Surman, za koju su mediji pisali da mu je devojka, ali o njegovom privatnom životu se i dalje ne zna mnogo.

