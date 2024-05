OGLASIO SE DISKVALIFIKOVANI PREDSTAVNIK HOLANDIJE USRED FINALA EVROVIZIJE: Evo šta je objavio dok se nižu skandali (FOTO)

Holandski predstavnik na Evroviziji, Jost Klajn, po odluci organizatora, diskvalifikovan je i večeras, 11. maja, nije nastupao u velikom finalu.

Jost se sada oglasio na svom Instagram storiju, te objavio snimak nekoliko pasa koji trče kao sumanuti okolo.

foto: Printscreen Instagram

Ceo video prati pesma od Baha Men pod nazivom "Who let the dogs out?" što u prevodu znači "Ko je pustio pse napolje?".

Zašto je diskvalifikovan?

Nije poznato kome je poruka bila upućena, ali mnogi su mišljenja da je bila provokacija.

Podsetimo, Klajn je bio optužen od strane jedne članice produkcijske ekipe, nakon skandala koji se dogodio nakon njegovog nastupa u drugoj polufinalnoj večeri.

foto: RTS

Posle silnih peripetija koje prate 68. Evroviziju, oglasila i nacionalna televizija Holandije, Avrotros, koja organizije njihovo takmičenje.

Izjavu prenosimo u celosti:

- Dogodio se incident nakon nastupa prošlog četvrtka. Protiv jasnog dogovora, Jost je snimljen kada je silazio sa bine i morao je da požuri u zelenu sobu. U tom trenutku, Jost je više puta pokazao da ne želi da bude snimljen. To se nije poštovalo. To je dovelo do pretećeg pokreta od Josta ka kameri. Jost nije dirao kamermanku. Ovaj incident je prijavljen, nakon čega je usledila istraga od strane EBU i policije.

foto: Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Juče i danas smo imali opširne konsultacije sa EBU i predložili nekoliko rešenja. Ipak, EBU je odlučio da diskvalifikuje Josta Klajna. AVROTROS smatra da je kazna veoma teška i nesrazmerna. Mi se zalažemo za dobre manire – neka ne bude nesporazuma oko toga – ali po našem mišljenju, nalog za isključenje nije proporcionalan ovom incidentu. Veoma smo razočarani i uznemireni zbog miliona fanova koji su bili toliko uzbuđeni zbog večeras. Ono što je Jost doneo Holandiji i Evropi nije trebalo da se završi ovako - piše u saopštenju javnost servisa Holandije.

(Kurir.rs/ Telegraf/ L. S)

Bonus video:

01:29 TEYA DORA EKSKLUZIVNO ZA KURIR PRED VELIKO FINALE EVROVIZIJE: Jako mi znače vaše poruke! EVO ŠTA ĆE URADITI UKOLIKO POBEDI