BIO SAM U PAKLU I VRATIO SE NAZAD: Ovo je tekst pobedničke pesme Evrovizije, ima JAKU SIMBOLIKU kojom je zaludela ceo KONTINENT

Nemo Metler iz Švajcarske ovogodišnji je pobednik Evrovizije. On je boje svoje zemlje branio numerom "The Code", koja je nedeljama bila u samom vrhu liste.

U napetom foto-finišu on je osvojio 591 u zbiru, dok je drugoplasirani Bejbi Lazanja iz Hrvatske imao 547 poena.

Ko je Nemo?

Ovaj 24-godišnji umetnik, punim imenom Nemo Mettler, već je poznat kao muzičar u svojoj zemlji i bio je dobitnik brojnih nagrada.

Nemo, koji je rodno nebinarni i koristi oni/njih/njihove zamenice, stvorio je moćan izraz identiteta sa numerom "The Code“, izvanrednim spojem repa, opere, popa i drum and bejsa, prepun vokalnih trilova, kaiševa i velike falset note.

Takođe se vešto uklapa u ariju Habanera iz opere Karmen Žorža Bizea iz 1985. godine, i uporedila je sa dramatičnim temama franšize o Džejmsu Bondu.

On u svojoj numeri peva o svom putu pronalaženja sebe, a mi vam u nastavku otkrivamo ceo tekst pobedničke pesme.

Tekst pesme "The Code"

Vau-o-o Dobrodošli u šou, obavestite sve Završio sam sa igrom, pokidaću lance

Bolje se veži, ja ću naliti još jednu šoljicu Ovo je moj užitak, pa popij to, prijatelju

Ova priča je moja istina Ja, bio sam u paklu i vratio se nazad Da se ​​nađem na pravom putu Provalio sam kod, vau-o-o Kao amoniti Samo sam dao malo vremena Sada sam našao raj Provalio sam kod, vau-o-o

Dozvolite mi da vam ispričam svoju životnu priču 'O dobrim i lošim, bolje se drži Ko odlučuje šta nije u redu, šta je ispravno? Sve je ravnoteža, sve je svetlo Imao sam toliko toga na umu, i bio sam budan cele noći Tako sam uzbuđen, tako sam uzbuđen Veći je od mene, tako sam uzbuđen, dozvoli mi da okusim padove i uspone

(Oh) pusti me da osetim taj gorući strah (Oh) ova priča je moja istina Ja, bio sam u paklu i vratio se nazad Da se ​​nađem na pravom putu Provalio sam kod, vau-o-o

Kao amoniti Samo sam dao malo vremena Sada sam našao raj Provalio sam kod, vau-o-o

Negde između nula i jedinica Tu sam našao da je došlo moje kraljevstvo Srce mi kuca kao... Negde između nula i jedinica Tu sam našao da je došlo moje kraljevstvo Srce mi kuca kao bubanj

Ja, bio sam u paklu i vratio se nazad Da se ​​nađem na pravom putu Provalio sam kod, vau-o-o Kao amoniti Samo sam dao malo vremena Sada sam našao raj Provalio sam kod, vau-o-o, vau-o-o

