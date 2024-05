"NJEGOV LIBIDO ME JE UČINIO ZAVISNOM OD INTIMNIH ODNOSA" Slavna glumica optužila kolegu zbog problema: "Niko ne može da me prati"

Američka glumica Analin Mekord priznala je da je u prošlosti bila zavisna od seksa i fetiša vezivanja i igranja uloga, te da se prema svom telu ponašala "kao da radi u javnoj kući". Ona je bila sklona sado-mazo odnosima, a svojevremeno je otvoreno progovorila o svom nekadašnjem razuzadnom stilu života u podkastu "Braving The Way With Dr Fletch".

foto: Kay Blake / Zuma Press / Profimedia

"Ljudima sam govorila: "Da, tvoje telo je hram, moje telo je bordel". Imala sam morbidan smisao za humor u vezi sa tim. Seks je nešto što sam mogla da imam po ceo dan, svaki dan i nikada da se ne umorim, a niko nije mogao da me prati", ispričala je atraktivna plavuša.

Ona je prošlog meseca obelodanila da je u novoj vezi, zbog koje je okrenula leđa ovakvom načinu života, prigrlivši meditaciju i duhovnost. Njen novi partner je Deni Siprijani, proslavljeni britanski ragbista, koji je i sam bio zavisnik od seksualnih odnosa, i svojevremno je priznao da je spavao sa tri žene na dan i da su mu odnosi bili potrebni "kao što je alkoholičaru potrebno piće".

Par je nedavno otputovao u Egipat, a odatle dele i zajedničke fotografije. "Moje čudo... Voleti te je najlakša stvar na svetu", napisao je Deni na jednoj od njih.

foto: Jeffrey Mayer / INSTAR Images / Profimedia

Analin je najpoznatija po ulozi u tinejdžerskoj seriji "90210", koja je svojevrsni nastavak kultne serije "Beverli hils", a u kojoj se pojavila u svih pet sezona, odnosno u periodu od 2008. do 2013. godine. Upravo tada, na vrhuncu slave, upoznala je glumca Dominika Pursela sa kojim se zabavljala od 2014. do 2020. godine, a sa njim je i upoznala raskalašnu, fetišističku stranu seksualnih odnosa.

Lepa 36. godišnjakinja objasnila je da je shvatila da je seks neverovatan kada je otkrila koliki je Dominikov libido, te da su od tog trenutka intimni odnosi postali njena zavisnost.

"Nisam se drogirala niti sam pila alkohol, bio mi je potreban samo seks, to je bilo kao rupa bez dna. Bila sam nezajažljiva", ispričala je.

Ona je u podkastu, u kojem je gostovala pre dve godine, otkrila da je tokom svojih bludnih dana u svojoj kući u Los Anđelesu imala čak i namenski, čelični krevet za vezivanje. Takođe, osvrnula se i na strasnu, burnu vezu sa jednim poznatim muškarcem kog nije imenovala.

"Bila sam vezana za krevet u tamnici i okrenutaprema zidu, a on je bio iza mene. Taj prelepi čovek, bila sam toliko slobodna sa njim", rekla je. Par je ipak nakon godinu dana veze raskinuo, kada je Analin saopštio da mu je rečeno da će biti stavljen na crnu listu glumaca ako nastavi da se viđa sa njom.

Glumica je ujedno otkrila da je on kontaktirao sa nekoliko žena njoj iza leđa, ali da je bila spremna da mu i to oprosti.

"Volela sam da budem sa njim. Imali smo neverovatnu vezu godinu dana. Bila je to najbolja godina mog života. Onda sam saznala da je sve vreme kontaktirao druge žene. Ali nisam izgubila svu radost i sreću samo jer sam saznala nove informacije. Svojim prijateljima sam objavila: "Više ne verujem u monogamiju'", ispričala je.

Bilo kako bilo, gospođica Mekord, u poslednje dve godine promenila je svoj život iz korena - ona se okrenula meditaciji i potrazi za odgovorima unutar sebe, a upravo ju je to približilo Siprijaniju, koji je takođe lek za seksualnu zavisnost pronašao u spiritualizmu. Par se poznavao već desetak godina, ali su tek u martu ove godine uplovili u ljubavnu priču.

(Kurir.rs/BlicŽena/J.M.)

