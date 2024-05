"BILA SAM LJUTA, OČEKIVALA SAM VIŠE OD NJIH" Teya Dorina mama stigla na aerodrom i progovorila o glasovima Hrvatske na Evroviziji

Teya Dora, srpska predstavnica na ovogodišnjoj "Evroviziji 2024" osvojila je 17. mesto u konkurenciji od 25 država.

Ona večeras stiže u Beograd, a na aerodromu je sa nestrpljenjem čeka majka Jasna Jojić.

- I dalje sam srećna i ponosna mama, ja smatram da je Ramonda trebalo da pobedi, ali šta da radimo kad su sad ti trendovi i kad se Evrovizija od jednog muzičkog festivala pretvorila u neki mali festival performansa pre svega. Tako da smo imali plasiranje nekih novih ideja o brisanju rodova, ali tako, muških i ženskih, eto videli smo i po pobedniku, ali dobro ako je to ono što mlade ljude danas interesuje i što ih najviše privlači, onda neka to i dominira i muzikom i celokupnom kulturom. Mi smo nekad bili veliki rokeri, bili smo pankeri veliki, tako da smo neke druge puteve kulture zacrtali vama, mladima, vidimo da se ta muzika još uvek sluša, na primer po pesmi Bejbi Lazanje, hrvatskoj pesmi, to je pesma iz mog doba, bukvalno su takve hevi metal pesme bile, ali evo vidimo da imamo te sada savremene, fenomenološke, antropološke teme u muzici i u redu ako je to vaša generacija - rekla je ona.

Na pitanje o glasanju Hrvatske, i bodovima koje je dala Srbiji, ona je rekla:

- Očekivala sam više glasova, bila sam ljuta, šta da vam kažem, mi smo za njega glasali svim srcem, slali mnogo poruka, i iz moje porodice, i iz cele, i ja znam da smo se svi, ono, javno smo se dogovarali da ćemo mu dati podršku kao komšije, jer nam se njegova pesma svidela. Mislila sam da je Ramonda isto jedna balada koja može da obeleži sudbinu Balkana, i da su svi u stvari mogli, ceo Balkan je mogao da je smatra inicijalnom, za neke emocije za budućnost, za nešto što se diže iz pepela.

