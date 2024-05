KRALJ ZA SINA NEMA VREMENA, ALI ZA BEKAMA IMA: Čarls oduvao princa Harija zbog "PREVIŠE OBAVEZA", a onda se družio s fudbalerom

Princ Hari je prošle nedelje bio u Londonu službeno kako bi proslavio desetu godišnjicu Invictus igara, a mnogi su mislili da će to biti prilika da se sastane sa svojim ocem, kraljem Čarlsom III, koji boluje od raka. Ipak, portparol princa Harija je za The Post izjavio kako do njihovog druženja neće doći jer Čarls ima previše obaveza.

"Kao odgovor na mnoge upite i nagađanja o tome hoće li se vojvoda sastati sa svojim ocem dok je u Ujedinjenom Kraljevstvu ove nedelje, to nažalost neće biti moguće zbog prenatrpanog rasporeda Njegovog Veličanstva", rekao je Harijev portparol za The Post i dodao: "Vojvoda, naravno, razume da kralj ima puno obaveza i raznih drugih prioriteta i nada se da će ga uskoro videti."

foto: Jonathan Brady-PA/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

A za Bekama je našao vremena?

Nekoliko dana nakon toga, Čarls je uspeo da nađe vremena za susret, ali ne sa sinom, princem Harijem, već je pažnju poklonio penzionisanom fudbaleru, Dejvidu Bekamu.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Pretpostavlja se da je Bekam posetio Čarlsa kako bi saznao više o njegovoj dobrotvornoj organizaciji, kraljevoj fondaciji", piše The Times.

Podsetimo, Bekam je 2003. primio OBE od kraljice Elizabete za zasluge u fudbalu i već godinama poznaje kraljevsku porodicu. Takođe je prisustvovao kraljevskim venčanjima princa Vilijama i Kejt Midlton 2011. i venčanju princa Harija i Megan Markl 2018, sa svojom suprugom, Viktorijom Bekam.

foto: Profimedia

Poput mnogih Britanaca, Bekam je 12 sati stajao u redu u Londonu kako bi odao počast pokojnoj kraljici Elizabeti kada je njen kovčeg položen u Westminster Hallu nakon njene smrti u septembru 2022.

(Kurir.rs/ The Post/ The Times/ L. S)

