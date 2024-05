BIVŠA GA PREVARILA SA 19 GODINA STARIJIM ŠEFOM, ON BLISTA BEZ NJE: Slavni glumac konačno ima sreće u ljubavi, a ovo je izabranica

Slavni glumac, Robert Patinson, pre manje od dva meseca je postao otac, a sudeći po paparaco fotografijama, u novoj ulozi veoma uživa. Redovno se može videti sa devojkom, Suki Voterhaus, a novopečeni roditelji ne kriju da ih je dete dodatno zbližilo.

Inače, Suki i Robert u vezi su već pet godina, a za sve ovo vreme uspeli su da sačuvaju svoju romansu samo za sebe. Prvo zajedničko pojavljivanje bilo je u decembru 2022. godine, kada su se pojavili na "Dior" reviji u Gizi.

foto: SL, Terma / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Pre nego što će uploviti u vezu, oboje su imali burne ljubavne živote, te ne čudi što mnogi govore da je "njihova sreća najbolja osveta onima koji su ih povredili".

Tako je Suki u prošlosti bila poznata po vezi sa, Bredlijem Kuperom, kojem je navodno i posvetila svoj veliki hit "Melrose Meltdown". Suki i Bredli bili su u vezi od 2013. do 2015. godine, a započeli su kada je ona imala samo 23 godine, a on 40.

Pisalo se tada da je presudila upravo razlika u godinama, odnosno Bredlijeva želja da zasnuje porodicu, na šta Suki tada još nije bila spremna.

Sa druge strane pisalo se i da je odnosu presudila njegova mama koja je poznata po tome da je uticala na sve njegove veze i koju je glumac kasnije praktično "oženio" noseći burmu pokojnog oca.

foto: Profimedia

Kada je reč o Patisonu, glumac koji se proslavio zahvaljujući "Sumrak sagi" i koji je, pre par godina, zahvaljujući matematičkom "zlatnom preseku", proglašen za najlepšeg na svetu, nije imao preterano sreće u ljubavi.

On je svojevremeno bio u ljubavnoj vezi sa koleginicom, Kristen Stjuart, a bili su omiljeni par Holivuda, a onda se slika o vanvremenskoj ljubavi rasula u paramparčad kada su se na mrežama pojavile fotografije na kojima je glumica u strasnom zagrljaju sa "nadređenim" i to 19 godina starijim "šefom", odnosno rediteljem filma "Snežana i lovac", Rupertom Sandersonom, koji je tada bio oženjen.

Nakon velikog poniženja koju mu je priredila, Kristen se ubrzo pokajala i javno se izvinila Robertu, koji ju je zbog afere ostavio, no nakon dužeg razmišljanja ponovo joj se vratio u zagrljaj.

foto: SL, Terma / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Uprkos tome što je verovao da će sve doći na svoje mesto, te da će sa Stjuartovom ljubavna veza biti uspešna, došlo je do kraha.

Nakon što je ponovo raskinula sa Robertom, glumica je počela da izlazi sa devojkama, a glumac je neko vreme samovao.

Jedno vreme je bio u vezi sa pevačicom "FKA Twigs", a mnoge je iznenadilo kada su se verili nakon samo šest meseci veze. Međutim, i ovaj odnos je doživeo krah, a o razlozima raskida nikada nisu želeli da pričaju.

Patinson je povezivan i sa još nekim lepoticama Holivuda poput Dilan Pen i Niki Rid, ali nijedna od tih priča se nije održala.

foto: SL, Terma / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

A onda je u njegov život ušla Suki i sve se promenilo. Romansu su čuvali daleko od radoznalih pogleda, a glumac je često odbijao da govori o svojoj parterki javno.

"Moram li da pričam o njoj? Kada bi vas stranac na ulici pitao o vašoj vezi, pomislili biste da je to krajnje nepristojno. Ali ako podignete zid, situacija se bolje završava. Ne mogu to da razumem. Neko može da prođe ulicom držeći se za ruke, a kada ja uradim isto, gomila ljudi me slika. Granica između toga kada nastupate i kada ne nastupate će na kraju nestati i jednostavno ćete poludeti", rekao je Patinson jednom prilikom kada su ga pitali za Suki.

Inače, mnogi nagađaju i da se par verio, iako naravno, nikakvih potvrda nema.

"Rob i Suki su razgovarali o veridbi, ali im se ne žuri. Suki ne vrši pritisak na njega i oboje su veoma posvećeni jedno drugom. Vole da svoju vezu drže u tajnosti i imaju veoma slična interesovanja", otkrio je za portal "E" izvor blizak paru, dodajući: "Zaista su nerazdvojni i zaljubljeni", čemu svedoče brojne paparaco fotke, a sada je i beba samo dodatno učvrstila njihovu ljubav.

(Kurir.rs/Wanted/J.M.)

Bonus video:

00:33 Takođe je svoj komentar dao i Džonatan Ingliš, glumac