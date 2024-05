NOVO OGLAŠAVANJE ORGANIZATORA EVROVIZIJE: Evo šta je zapravo ISTINA o diskvalifikaciji predstavnika Holandije!

Holandski muzičar Jost Klajn izbačen je sa "Evrovizije" prethodnog vikenda nakon navodnog skandala sa novinarkom.

Kako sve informacije o pomenutom događaju još uvek nisu poznate javnosti, uveliko se polemiše da li je bilo fer diskvalifikovati muzičara, koji je važio za jednog od favorita na takmičenju.

Organizatori brane svoj potez da ga uklone iz finala, ističući da "Holandska strana priče nije u skladu sa izjavama svedoka i onih koji su radili na licu mesta".

foto: Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jost Klajn može biti procesuiran za nekoliko nedelja zbog optužbi da je pretio snimateljki koja je radila na "Evroviziji" u švedskom Malmeu, gradu domaćinu ovog takmičenja.

Kako prenosi "NL Times" on je navodno tokom ispitivanja u vezi sa incidentom koji se dogodio u četvrtak uveče, priznao da je napravio incident.

Izvori su rekli švedskom listu Aftonbladet da je Klajn postao uzrujan zbog gužve fotografa i snimatelja koji su mu se približavali, i da je krenuo prema jednom od njih sa pesnicom.

foto: Printscreen/YouTube/EurovisionSongContest

Iako navodno nije udario ženu, njen fotoaparat je oštećen i ona je dobila pomoć zbog posekotine, prenose švedske novine.

Više svedoka je reklo policiji da je on bio "veoma agresivan", ali i da se ubrzo nakon incidenta izvinjavao i govorio da mu je žao.

Bez obzira na kajanje, policija je rekla švedskom javnom servisu SVT da veruje da su dokazi protiv Klajna jaki i da krivično gonjenje deluje neizbežno.

foto: Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Očekujemo da ćemo to moći ga procesuiramo početkom juna. Obično nam treba oko šest do osam nedelja za obradu slučaja - rekao je Emil Anderson, šef istražne policije u Malmeu.

Podsetimo, nakon silnih peripetija koje prate 68. "Evroviziju", pre tri dana se oglasila i nacionalna televizija Holandije, "Avrotros", koja organizije njihovo nacionalno takmičenje.

foto: Printskrin/Rts

- Dogodio se incident nakon nastupa prošlog četvrtka. Protiv jasnog dogovora, Jost je snimljen kada je silazio sa bine i morao je da požuri u zelenu sobu. U tom trenutku, Jost je više puta pokazao da ne želi da bude snimljen. To se nije poštovalo. To je dovelo do pretećeg pokreta od Josta ka kameri. Jost nije dirao kamermanku. Ovaj incident je prijavljen, nakon čega je usledila istraga od strane EBU i policije. Juče i danas smo imali opširne konsultacije sa EBU i predložili nekoliko rešenja. Ipak, EBU je odlučio da diskvalifikuje Josta Klajna. Avrotros smatra da je kazna veoma teška i nesrazmerna. Mi se zalažemo za dobre manire, neka ne bude nesporazuma oko toga, ali po našem mišljenju, nalog za isključenje nije proporcionalan ovom incidentu. Veoma smo razočarani i uznemireni zbog miliona fanova koji su bili toliko uzbuđeni zbog večeras. Ono što je Jost doneo Holandiji i Evropi nije trebalo da se završi ovako - pisalo je u saopštenju javnog servisa Holandije na društvenim mrežama.

( Kurir.rs / Blic / T.B. )

Bonus video:

03:14 SVI SU ZNALI DA JE EVROVIZIJA 2006. NAMEŠTENA! Danijel Alibabić tvrdi: To je u stvari bilo takmičenje između dve televizije