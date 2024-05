"MOJA KUĆICA LEPOTICA" Ovo je kuća Milana Vasića na Kosovu i Metohiji: Glumac se vratio U RODNO SELO, a ovako izgleda njegov RAJ

Milan Vasić vratio se u svoje rodno selo Veliko Ropotovo blizu Kosovske Kamenice.

Glumac koji je godinama živeo i radio u Beogradu sada veći deo vremena provodi u južnoj srpskoj pokrajini, gde je proveo najlepše dane svog detinjstva i odrastanja.

Milan će i dalje zbog posla biti vezan za prestonicu, ali kaže da mu prija odlazak na Kosovo.

foto: Printscreen Instagram

- Ne smemo da zaboravimo ko smo, šta smo i odakle smo, ne smemo da zaboravimo svoje poreklo, jer ako zaboravimo to, onda ni naši praunuci neće znati da su bili Srbi. Želim narodu da kažem da ide na Kosovo i Metohiju, jer to mnogo znači tamošnjem narodu. Često kontaktiraju sa mnom i sveštenstva iz nekih manastira koji su malo zapostavljeni pa me pozivaju da dođem. To su sve manastiri iz 13, 14, 15. veka, to je bogatstvo i prosto je greota ne otići tamo, a svako ko jednom ode vratiće se ponovo - rekao je Vasić, prenosi Informer.

foto: Printscreen Instagram

Glumac je jednom prilikom na društvenim mrežama objavio snimak svoje kuće na kojem se može videti u kakvom raju se nalazi.

foto: Printscreen Instagram

- Tu je moja kućica, lepotica, dvorište prelepo, najlepše, moj voćnjak najlepši na svetu - govori glumac u snimku na Instagram storiju.

Na videu se primećuje da je kuća renovirana i da je okružena zelenilom. Bašta i travnjak se uredno održavaju, a drveće je na sve strane.

(Kurir.rs/ L. S)

Bonus video:

00:44 Danica Crnogorčević, Crvena zvezda, Zenit, Delije, Oj Kosovo, Kosovo