ZAVODILA JE REDOM I LOMILA MUŠKA SRCA, A NJENO RANIO 92-GODIŠNJI MILIJARDER: Nekada otimala tuđe muževe, a KARMA joj sve vratila

Medijski mogul Rupert Merdok i bivša manekenka Džeri Hol mnogima su delovali kao skladan par, uprkos tome što je Merdok 25 godina stariji od američke lepotice.

Ostavio je preko mejla

foto: Profimedia

Ipak, romansi je došao kraj čim je milijarder napunio 90 godina. Par se razveo pre dve godine nakon šest godina braka, a sve je šokiralo što je ostavio putem mejla.

25 godina stariji Rupert i Džeri venčali su se u martu 2016. godine, a strani mediji su preneli da je nakon razvoda dobila 250 miliona dolara i kuću u britanskom Henliju vrednu 13 miliona dolara, kao i vilu u Francuskoj, koju joj je u tajnosti kupio.

Naime, Mardok je porukom zatražio razvod i tako šokirao bivšu manekenku.

foto: Profimedia

„Džeri, nažalost, odlučio sam da okončam naš brak. Svakako smo se lepo proveli, ali imam puno posla. Moj njujorški advokat će odmah kontaktirati tvog“, pisalo je u poruci milijarder.

Bila je veoma iznenađena jer se nikada nije svađala sa Rupertom. Ali, navodno joj je naredio da u roku od 30 dana iseli svoje stvari i da pokaže račune kojima dokazuje da stvari koje uzima zaista pripadaju njoj.

Ko je Džeri Hol?

Džeri Hol je rođena 2. jula 1956. godine u Teksasu, a njeni roditelji nisu ni slutili da će godinama kasnije postati jedna od najpoznatijih plavuša. Kada je imala 16 godina, Džeri je otišla od kuće da bi nastavila karijeru modela u Parizu, a ubrzo je počela da zarađuje hiljade dolara nedeljno kao model.

foto: Profimedia

Sa velikim uspehom stigle su romanse koje su učinile njen ljubavni život prilično burnim. Sedamdesete su za nju bile zlatne godine i tada je upoznala miljenika žena Brajana Ferija sa kojim je provela četiri godine.

Burne romanse

Međutim, raskinula je veridbu zbog frontmena "Rolingstonsa” Mika Džegera. Kada ga je upoznala, bio je u dugom braku sa Bjankom Džeger, koju je napustio čim ga je Džeri zavela. Posle samo godinu dana postali su ljubavni par o kome svi pričaju. Zajedno su imali četvoro dece, ali se nikada nisu venčali.

foto: Profimedia

Njena duga zlatna kosa i plave oči učinili su je ikonom stila svih vremena i supermodelom pre nego što je sam izraz izmišljen. Čak je uspela da impresionira princa od Bruneja koji joj je poklonio veliki buket cveća - toliko veliki da su ga dva muškarca nosila.

Otimala tuđe muževe i varala

Uprkos neverovatnoj lepoti koju je posedovala, Džeger je počeo da je vara. Ipak, glumica mu nije ostala dužna i početkom osamdesetih upoznala je Ruperta Mardoka i sa njim prevarila muzičara.

foto: Profimedia

„Imala sam aferu sa Rupertom, ali Mik me je molio da mu se vratim. Mislila sam da će se to u jednom trenutku promeniti, ali nikada nije. Njegovi postupci sa drugim ženama bili su prilično gadni, ali to je jedino što mi je smetalo kod njega - rekla je ona u jednom od intervjua.

Džeri i Mardok su se prvi put pojavili u javnosti kao par 2015. godine na finalu Svetskog prvenstva u ragbiju u Londonu gde je on uslikan kako je ljubi u obraz dok je Hol sijala od sreće. Njegovo bogatstvo se procenjuje na 17,7 milijardi dolara.

Ljubav sa milijarderom

foto: Profimedia

Džeri i Rupert su se venčali na intimnoj ceremoniji 2016. u Spenser Hausu, nakon burne petomesečne romanse. Medijski mogul je tada izrazio zadovoljstvo vezom sa bivšom manekenkom, a nedugo nakon ceremonije objavio je na Tviteru da je odlučio da napravi pauzu od društvenih mreža kako bi uživao u braku.

foto: Profimedia

Nakon što se udala za milijardera, Džeri se potpuno zapustila. Prijatelji slavnog para rekli su tada da je ona unela ravnotežu u Mardokov život, koji je decenijama bio fokusiran isključivo na posao. Rupert je 25 godina stariji od fatalne lepotice, a kada je napunio 90, sve se srušilo kao kuća od karata.

