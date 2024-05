"RTS ĆE TRAŽITI OBRAZLOŽENJE OD EVROVIZIJE": Svetski mediji BRUJE o Oliveri Kovačević! Digla glas zbog izbacivanja Holanđanina

Holandski muzičar Jost Klajn izbačen je sa "Evrovizije" prethodnog vikenda, malo posle prolaska u finale takmičenja, nakon navodnog skandala sa novinarkom.

Olivera Kovačević, supervizorka i glavna urednica "Pesme za Evroviziju", domaćeg izbora za odlazak na najgledaniji muzički festival, osvanula je na stranicama stranih portala zbog odluke da Evropskoj radiodifuznoj uniji, ispred Javnog servisa Srbije, uputi zahtev za obrazloženje odluke o diskvalifikaciji pomenutog učesnika.

foto: Printskrin/ Tviter

- Meni se dopao Holanđanin, da. "Europapa", da... On nije bio sankcionisan jer je pokrio glavu dok je pričala predstavnica Izraela na konferenciji, ne, već je, kako je nama EBU poslao obrazloženje, došlo do incidenta kad je silazio sa scene, pa je napao fotografkinju iz švedske nacionalne televizije, koja je tu fotografisala sve, ali nigde ne piše da li je bilo fizičkog kontakta ili je samo verbalno nasrnuo. Ona ga je prijavila policiji, to je zvanično obrazloženje EBU-a - rekla je Olivera prvo.

- Ako je to bilo, ja mislim da je on prestrogo kažnjen. U krajnjem slučaju, možete mu zabraniti ulazak u arenu, ali morate da pustite njegov nastup. Ljudi moraju da vide nastup, zbog toga služe generalne probe. Na njima se svi nastupi snimaju, pa onda kad se, ne daj Bože, neko razboli, padne, pusti se taj nastup sa probe. Diskvalifikacija je preteška, pisaćemo EBU-u da nam tačno obrazlože. Jer oni traže sve tekstove sa našeg nacionalnog takmičenja, žele da vide da li je išta sporno, pa ko god pobedio u redu je, da ne brinu dalje. Do te mere su revnosni - istakla je potom za "Novu".

foto: Kurir televizija

- Sve nadgledaju, sve vide, ali mislim da ova kazna nije bila adekvatna. Da li se sloboda smanjuje? Ne, imam utisak da je sve više slobode - zaključila je Olivera za pomenut medij.

"The Guardian", inače, piše da organizatori "Evrovizije 2024" stoje iza svoje odluke.

Organizatori brane svoj potez da ga uklone iz finala, ističući da "Holandska strana priče nije u skladu sa izjavama svedoka i onih koji su radili na licu mesta".

Jost Klajn može biti procesuiran za nekoliko nedelja zbog optužbi da je pretio snimateljki koja je radila na "Evroviziji" u švedskom Malmeu, gradu domaćinu ovog takmičenja.

Kako prenosi "NL Times" on je navodno tokom ispitivanja u vezi sa incidentom koji se dogodio u četvrtak uveče, priznao da je napravio incident.

Izvori su rekli švedskom listu "Aftonbladet" da je Klajn postao uzrujan zbog gužve fotografa i snimatelja koji su mu se približavali, i da je krenuo prema jednom od njih sa pesnicom.

foto: Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako navodno nije udario ženu, njen fotoaparat je oštećen i ona je dobila pomoć zbog posekotine, prenose švedske novine.

Više svedoka je reklo policiji da je on bio "veoma agresivan", ali i da se ubrzo nakon incidenta izvinjavao i govorio da mu je žao.

Bez obzira na kajanje, policija je rekla švedskom javnom servisu SVT da veruje da su dokazi protiv Klajna jaki i da krivično gonjenje deluje neizbežno.

( Kurir.rs / Blic / T.B. )

Bonus video:

05:37 Duška Vučinić o utiscima sa Evrovizije, duhovitim komentarima i Bejbi Lazanji