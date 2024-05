SNIMAK SIGURNOSNE KAMERE RAZORIO IM JE BRAK, PA JOJ JE UZEO DECU: Glumica priznala istinu "Bili su to NAJGORI DANI u mom životu"

Razvod glumice Sofi Tarner i pevača Džoa Džonasa obeležio je prethodnu godinu. On je podneo zahtev za razvod sudu u Floridi 1. septembra, a onda je usledila mučna parnica.

Glumica priznala

foto: Dylan Travis/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Spekulisalo se o razlozima za kraj braka, a glumica je u razgovoru za Vog prvi put otvoreno govorila o razlozima za krah braka.

- To su bili najgori dani u mom životu. Nekoliko dana nisam znala da li ću uspeti. Nazvala bih svog advokata i rekla mu: "Ne mogu to da uradim. Jednostavno ne mogu. Nikada nisam bila dovoljno jaka da se zauzmem za sebe. A onda, konačno, nakon dve nedelje koliko sam bila u kolotečini, advokatica me je podsetila da se borim za svoju decu. Jednom kada mi neko kaže "uradi to za svoju decu", ja to i radim. Ne bih zbog sebe, ali naći ću snage za njih - objasnila je glumica.

foto: Profimedia

U momentu kada je njen suprug podneo zahtev za razvod, ona je bila na snimaju serije u Velikoj Britaniji, dok su njen bivši muž Džo Džonas i njihove ćerke Vila i Delfi bili u Americi.

- Imala sam ugovor da budem na setu još dve nedelje pa nisam mogla da odem. Deca su mi bila u Sjedinjenim Državama i nisam mogla do njih jer sam morala da završim snimanje, i onda su svi ti članci počeli da se objavljuju.... - istakla je glumica.

Ostavio je zbog snimka sigurnosne kamere?

Vest o razvodu pratili su i brojni tračevi, a možda najsočniji je bio da je Sofi varala svog bivšeg muža, te da je razlog za razvod bio snimak nadzorne kamere, koji je bio dokaz.

- Bolelo jer se stvarno potpuno mučim nad svakim potezom koji napravim kao majka – krivica jedne majke je realna. Stalno sam morala da govorim: "Ništa od ovoga nije istina. Ti si dobra mama i nikad nisi bila neko ko luduje po žurkama. Nepojmljiva je količina ljudi koji će samo izmisliti sra*a i pričati o tome na osnovu slika", dodala je i poručila: "Slika može da kaže 1.000 reči, ali to nije moja priča. Osećala sam se kao da gledam film svog života za koji nisam napisala scenario, niti sam producentkinja niti glumica toga, bilo je šokantno. Još sam u šoku - objasnila je.

foto: Media Punch/INSTARimages.com / INSTAR Images / Profimedia

U pomenutom intervjuu glumica je istakla da joj je najveću podršku pružila planetarno popularna pevačica Tejlor Svift.

Borba za starateljstvo

Podsećamo, brakorazvodna parnica je bila mučna, a Džoans je u jednom momentu oduzeo pasoše njihovih ćerki kako ih ona ne bi odvela iz Amerike, kasnije je i taj problem rešen, pa je Sofi sa devojčicama otputovala u Britaniju.

Njih dvoje su rešili problem starateljstva nad ćerkama, tako što one provode po dve nedelje sa jednim roditeljem pa sa drugim roditeljem.

Uhvaćena na delu

Glumicu su ranije uhvatili paparaci u Londonu sa britanskim aristokratom Peregrinom Perijem Džonom Dikinsonom Pirsonom, a zabeleženo je kako se ljube.

foto: Dean / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Za ovu vezu saznalo se krajem oktobra 2023. kada je par primećen u Parizu, poljupci se tumače kao još jedna potvrda romanse.

Pirson važi za jednog od najpoželjnijeg neženje u Velikoj Britaniji. Bogatstvo njegove porodice procenjuje se na 225 miliona dolara.

Nije mnogo tugovao

Sa druge strane Džonas je viđen pre nekoliko meseci u Meksiku sa manekenkom Stormi Bri, čije je pravo ime Stormi Henli.

foto: HEM / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Čim su objavljene paparaco fotke, počelo je da se šuška da je Džonas u vezi sa bivšom Mis Tenesi Tin SAD.

(Kurir.rs/I.M.)