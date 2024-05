ROD STJUART USLIKAN NA ZELENOM VENCU: Uoči spektakla U ARENI viđen u CENTRU BEOGRADA, a evo šta je radio (FOTO)

Rod Stjuart, svetski poznati muzičar, koji svoju turneju započinje velikim koncertom u Beogradskoj areni, uslikan je danas ni manje ni više nego na Zelenom vencu u Beogradu.

Fotografije rok zvezde osvanule su na Instagram stranici "moj_beo_grad_", ali i na zvaničnoj stranici prodavnice u centru Beograda ispred koje je sedeo.

Oni su u opisu napisali da je muzičar bio oduševljen.

foto: Printscreen Instagram

"Danas smo imali svetsku mega zvezdu u radnji, Roda Stjuarta, u čijem društvu smo uživali, a i dobili komentar 'Great store, a lot of stuff I didn’t know I needed' (Divna radnja, imate mnogo stvari za koje nisam ni znao da su mi potrebne, prim. aut.)".

Podsetimo, Rod Stjuart svoju turneju "Poslednji put" otvara upravo večeras spektakularnim koncertom u Beogradskoj areni.

Rok zvezda prvi put nastupa u našoj prestonici, a ranije je u razgovoru za Kurir najavio spektakl.

foto: Promo

- Nastup će trajati oko dva sata. Reč je o velikoj produkciji, sa mnom će biti 12 ljudi u bendu, šest muškaraca i šest žena. Apsolutno su divni, sviraju različite instrumente od bandža do mandolina i divno plešu. Pripremili smo živahni šou, sve će biti veoma šareno, seksi i zabavno. Čućete svaku pesmu koju želite. Šta kažete na to (smeh)? - rekao je Stjuart za Kurir.

foto: Denise Truscello

Rod Stjuart je prepoznatljiv po svom hrapavom glasu i svetskim hitovima kao što su "Sailing", "Do Ya Think I'm Sexy", "I Don't Want to Talk About It", "Baby Jane" a to je samo deo pesama koji će pevati večeras u Areni.

U našoj prestonici počeo je evropsku turneju na kojoj će obići i Ljubljanu, Bratislavu, Oslo, Štokholm, Berlin, Budimpeštu, Pariz i druge gradove, zaključno sa Lukom početkom jula.