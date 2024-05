"IZRAEL NAPADA PALESTINU, A TAKMIČI SE NA EVROVIZIJI" Konstrakta otvoreno o najskandaloznijem Evrosongu, pomenula i Rusiju

Ana Đurić Konstrakta, koja je pre dve godine predstavljala Srbiju na Evroviziji i donela nam visoko peto mesto, komentarisala je ovogodišnje takmičenje.

Konstrakta je bila deo srpske delegacije u Malmeu, gde se ovogodišnja Evrovizija održala, te je prenela svoje utiske o tome kakva je atmosfera tamo bila, s obzirom na negodovanje koje je bilo prisutno usled učešća Izraela.

- Napeta je bila, pre svega, zbog učešća Izralela, koji je samim tim, bilo je očekivano, izazvao nekakve reakcije. Drugačija je situacija bila onomad zato što je onaj koji je prozvan agresorom, a to je Rusija, isključen tad automatski… Ne automatski, ali isključen iz takmičenja. Ovog puta Izrael, koji i dalje napada Palestinu, učestvuje u takmičenju - navela je ona u podkastu „Poster“.

Dodala je da su reakcije bile očekivane zato što mladi ljudi imaju svoje stavove koje žele da izraze na različite načine.

- Devojci koja je učestvovala sa strane Izraela nije ni bilo prijatno pod svim tim zviždanjem. S druge strane, ljudi su koristili priliku da podrže narod koji strada - kazala je.

Konstrakta je ranije otkrila šta misli o Bejbi Lazanji, predstavniku Hrvatske koji je osvojio drugo mesto.

- Pitali su me mnogi ljudi jesam li svesna koliko smo Bejbi Lazanja i ja slični. Iskreno, nisam, jer mislim da negujemo sasvim drugačiji stil: dok se on baca po sceni i dere, ja nepomično sedim na mestu i šapućem. OK, možda smo nekome slični jer i Bejbi Lazanja i ja imamo taj neki svoj specifičan stil, furamo svoj stil i nismo skloni kompromisima“, istakla je.

