"MARIJA ŠERIFOVIĆ DOK GLEDA KAKO PLENKOVIĆ DAJE BEJBI LAZANJI 50.000 €, A ONA OD TADIĆA DOBILA..." Urnebesna fotka kruži mrežama

Bejbi Lazanja, hrvatski predstavnik na ovogodišnjoj Evroviziji, gde je osvojio drugo mesto, odbio je od svoje države nagradu od 50.000 evra, uz molbu premijeru Andreju Plenkoviću da novac preusmeri u humanitarne svrhe.

Ovaj potez mladog muzičara oduševio je čitav region, a na tome su mu čestitale i mnoge javne ličnosti.

foto: EPA Jessica Gow

Iako nije pobedio na Evroviziji, hrvatska vlada je odlučila da ga novčano nagradi zbog osvojenog drugog mesta, a Marija Šerifović, koja je 2007. godine u ime Srbije pobedila na ovom takmičenju, od tadašnjeg predsednika, Borisa Tadića, dobila je neuporedivo manji znak pažnje, o čemu je i sama pričala.

Na društvenim mrežama sada je postala viralna šaljiva fotografija, u vidu popularnih mimova, koja slikovito opisuje kako se možda Marija Šerifović osećala kada je saznala da je Bejbi Lazanja od hrvatske vlade nagrađen ozbilljnom svotom novca.

Марија Шерифовић док гледа како Пленковић даје 50 хиљада евра Беби Лазањи за друго место, а она ономад од Бориса Тадића за прво место на Евровизији добила бомбоњеру: pic.twitter.com/W8IpCgLllZ — Немања Радуловић (@NRad17) May 16, 2024

- Sećam se šta je gospodin Tijanić tada rekao (predložio je da Marija dobije 80.000 evra kao i sportisti na Olimpijadi), to se nije dogodilo, ja sam otišla na prijem ili kako se to već zvalo, kod tadašnjeg predsednika Borisa Tadića. On je pitao: "Šta mogu da učinim za Vas?". Šta da mu kažem?! Ne treba ništa da učinite, mislim šta ćete da učinite, ja sam za Vas učinila više, ne treba ništa za mene da učinite. Dobili smo kravatu i bombonjeru, that’s it, eto, to je jedina istina - rekla je Marija jednom prilikom, pa dodala:

foto: Nemanja Nikolić, Beta Amir Hamzagić

- Ne nosim kravatu! (smeh) To je bilo za menadžment. Za mene samo bombonjera. Ma, nema veze. Ma, koga briga, ej, ne treba meni niko da kaže "hvala"! Ja sam to učinila za naš narod, da budemo makar jedan dan u godini, ponosni, preponosni, Srbi, Balkanci, šta god - izjavila je Marija jednom prilikom.

Podsetimo, nakon što je Plenković saopštio da će nagraditi Bejbi Lazanju svotom od 50.000 evra, muzičar se oglasio na svom Instagramu:

foto: EPA/JESSICA GOW

"Zahvaljujem hrvatskoj vladi na novčanoj nagradi u iznosu od 50.000 evra. Ipak, taj novac ja ne mogu da prihvatim. Mogao bih da navedem mnogo razloga zašto, ali prvi, najbitniji i dovoljni je što postoji puno drugih pojedinaca i organizacija kojima će taj novac daleko više pomoći", počeo je Lazanja, te nastavio:

"Ovim putem molim gospodina Plenkovića da u moje, te ime hrvatske vlade donira 25.000 evra Zavodu za pedijatrijsku onkologiju i hematologiju s dnevnom bolnicom 'Mladen Ćepulić'. Dalje, ostalih 25.000 evra voleo bih da doniram Zavodu za pedijatrijsku hematologiju, onkologiju i transplantaciju matičnih ćelija KBC Zagreb. Hvala", napisao je Marko Purišić, poznatiji kao Bejbi Lazanja.

