BILA JE NJEGOV FAN, GODINAMA ČEKALA DOK GA NIJE SMUVALA, SAD ĆE MU RODITI DETE: Zbog njega ju je ceo svet MRZEO, prošli kroz PAKAO

Od upoznavanja Džastina Bibera kao obožavateljka do prijateljstva i venčanja, Hejli Biber će sada postati majka njegovog deteta. Kao u nekom filmu, Hejli je pošlo za rukom da ostvari snove brojnih Biberovih obožavateljki.

Prvi susret Džastina i Hejli dogodio se još dok su bili tinejdžeri. Glumac Stiven Boldvin, Hejlin otac, upoznao ih je u bekstejdžu "The Today Show-a" 2009. godine. Drugi susret je bio na premijeri Džastinovog dokumentarca "Never Say Never" u Njujorku dok je još bio u vezi sa Selenom Gomez.

Čak je Hejli bila član kluba obožavatelja "Dželene (Džastin + Selena)". Međutim, pevač je raskinuo s glumicom i nedugo nakon toga viđen je u Hejlinom društvu. Obožavatelji su već tada počeli da nagađaju da je tu reč o romansi, ali Hejli ih je demantovala. "Poznajem Džastina od svoje 13. godine, bili smo dobri prijatelji godinama. Ostali smo bliski, nema tu ništa više od toga", preneo je ELLE objašnjenje zvezde.

Tu priču je potvrdio i pevač na svom Instagramu. "Slobodan sam i ovo je moja jako dobra prijateljica, znali biste da je drugačije", napisao je tada. Međutim, onda se Hejli pridružila Džastinu i njegovoj porodici na odmoru u Angvili i ponovo podstakla glasine da je u pitanju nešto više od prijateljstva.

"Dželena" je završena zavek

Pevač je svoju romansu s Hejli konačno potvrdio na Instagramu 2016, kada je podelio fotografiju na kojoj se ljube, a onda je ljubav planula. Tokom razilaženja od Hejli pevač je obnovio svoju vezu sa Selenom, ali nekoliko meseci kasnije ta romansa se završila zauvek. Mediji su počeli da pišu da je Džastin sa Sofijom Riči, a Hejli je pala u drugi plan.

Par je tada izgubio kontakt na gotovo dve godine, a onda se 2018. saznalo da su ponovo u kontaktu, nekoliko dana kasnije fotografisani su kako se drže za ruke i ljube, a dva meseca kasnije verili su se i iste godine postali supružnici. Par je uživao, a onda je usledila nova drama. Nekoliko nedelja kasnije Selena je objavilasvoju pesmu "Lose You To Love Me", koja je govorila o njenim osećanjima nakon dugogodišnje romanse sa Džastinom.

Situacija se zahuktala kada je Hejli objavila u svojoj Instagram priči da sluša pesmu Samer Voker "I‘ll Kill You" jer su obožavatelji verovali da je ta objava posvećena Seleni.

"Molim vas, budite ljubazni prema svima. Nije bitno kakva je situacija. Ako ste moji obožavatelji, nemojte biti nepristojni ni prema kome, molim vas", oglasila se tada glumica i pevačica u svom prenosu uživo na Instagramu kako bi poručila obožavateljima da ne napadaju Hejli.

Turbulentan period

Džastin je onda objavio svoj singl "Yummy", kojim opisuje, kako prenose mediji, njegov seksualni život s Hejli. Biberovi su prisustvovali prvoj Met Gali kao supružnici 2021, a iste godine su progovorili i o prvoj godini braka, ali i o napadima depresije s kojima se pevač borio.

"Bilo je dana kada sam doslovno mislila da ne znam hoće li on biti dobro. Nešto duboko u meni je govorilo da će on to preživeti, samo nisam znala koliko dugo će to trajati. To je ono što mislim da je bilo najteže. Nema garancija", kazala je tada Hejli.

Selena Gomez and Hailey Bieber pose for photos together at the Academy Museum Gala. pic.twitter.com/6sr5NpjI1A — Pop Base (@PopBase) October 16, 2022

Sledeće godine je Hejli pokrenula svoju liniju za negu kože - Rhode, a onda je bračne vode uzburkala njena hospitalizacija nakon simptoma sličnih moždanom udaru. Na sreću, oporavila se, a onda se susrela s glasinama da je trudna. Iako je rekla da će se narednih godina možda to i ostvariti, tada je te glasine morala da demantuje.

Obožavatelji su se šokirali kada su se Hejli i Selena zajedno fotografisale na jednom svečanom događaju i pokazale da među njima nema "zle krvi", ali to nije uspelo da zaustavi negativni narativ o njima na društvenim mrežama. "Želim da se zahvalim Seleni što je progovorila, ona i ja smo poslednjih nekoliko nedelja razgovarale o tome kako preskočiti ovaj narativ između nje i mene. Stvari uvek mogu da se izvuku iz konteksta ili protumače drugačije nego što su bile namenjene. Svi moramo da budemo pažljiviji o tome šta objavljujemo i šta govorimo...", napisala je Hejli u podužoj poruci obožavateljima.

Ove godine se par takođe susreo s glasinama o svom braku, koje je uzrokovao Hejlin otac, kada je pozvao obožavatelje da se mole za par. Obožavatelji su odmah pomislili da je reč o nekoj bračnoj krizi, ali Hejli je glasine demantovala, a uhvaćeni trenuci para na Koačeli dokazali su da govori istinu, što se potvrdilo i kada su podelili vest da očekuju svoje prvo dete.

