SVAKO KO PLATI 5.000 do 50.000 evra može da defiluje crvenim tepihom u KANU! Stanišićka otkrila tajne fimskog festivala i ZASIJALA

Kanski filmski festival, 77. po redu, počeo je 14. maja, a crvenim tepihom prošetala je i voditeljka Kurir televizije Ljiljana Stanišić. Ona je prisustvovala premijeri filma "Devojka sa iglom", koji je bio prikazan u glavnoj selekciji, drugog dana prestižne manifestacije. Domaćica nedeljnog popodneva "Pusti brigu" tom prilikom je prošetala u kreaciji dizajnerke Jelene Zorić, čije modele nosi glumica Lili Kolins, poznata po ulozi u seriji "Emili u Parizu".

Elegantna i na svetskom nivou Ljiljana Stanišić u kreaciji Jelene Zorić foto: Kurir

Naše TV lice dobilo je priliku da se popne čuvenim stepenicama prestižnog festivala koji okuplja svetske zvezde - od Fransisa Forda Kopole, preko Sebastijana Stana, sve do Meril Strip, koja je otvorila događaj.

Ljiljana je uspela da zabeleži trenutak kada pred ulazak u čuvenu filmsku dvoranu foto: Kurir

Tajne najdugovečnije filmske smotre otkriva naša novinarka iz prve ruke.

- Tu je najmanje sveta koji je došao da pogleda film, zapaženiji su mi bili oni koji su došli da se slikaju na crvenom tepihu. Ranije je ova smotra imala kredibilitet, danas svako može da plati i da prodefiluje. To su uglavnom influenseri, zvezde s društvenih mreža. Plati se akreditovani fotograf, auto s vozačem koji vozi od hotela do mesta dešavanja, ulaz na crveni tepih ili ulaz u salu, što je najskuplje. Cene se kreću od 2.000 evra za tri fotografije, pa do 5.000 evra. Ima i paketa koji koštaju i do 50.000 evra. Jelena Zorić, čiju kreaciju sam ponela, bila je pozvana na događaj, to je posebna privilegija, ali ona sarađuje s filmskim zvezdama. Ona je angažovala dve manekenke koje su prošetale u njenim modelima, za to je angažovala agenciju i za njih platila, ali one nisu gledale film, već samo nas dve kao zvanice - priča Ljiljana i dodaje:

Pred sam prilaz crvenom tepihu Jelena Zorić, Ljiljana Stanišić i svetski poznata manekenka Bela Davis foto: Kurir

- Upotreba mobilnog telefona na crvenom tepihu je strogo zabranjena. Ukoliko se to prekrši, plaća se debela kazna. Samo akreditovani, plaćeni fotograf može da slika. Primetila sam da je većina onih koji su poznati na internetu bila samo na crvenom tepihu i čim se završi slikanje, oni se vraćaju u hotel. Posle kače fotografije na svoje profile i hvale se da su bili na festivalu s najvećim svetskim zvezdama, a da nijedan film nisu pogledali.

Na samom crvenom tepihu pred ulazak u dvoranu Ljiljana Stanišić i Jelena Zorić foto: Kurir

Ljiljana se za crveni tepih spremala u apartmanu gde je bila i mis Švedske Viktorija Silvested, koja je proglašena za najgore obučenu ženu.

1 / 6 Foto: Kurir

- Užasno je izgledala, neprimereno za kulturni događaj. On je sinonim za prestiž, modu, stil i otmenost, pa se čudim kako je nisu izbacili jer se pojavila bez donjeg veša, što je zabranjeno. Izgledala je vulgarno, prosto i jeftino. Promašaj stiliste. U apartmanu gde smo bile ponašala se kao da je najveća zvezda, a kad se pojavila, svi su joj se smejali. Eto, nju je slikao fotograf kojeg je platila i pobegla je glavom bez obzira, a takvih je mnogo - kaže Ljilja. Stanišićeva nije propustila priliku da pita poznate ličnosti iz raznih država koji su bili s njom u sali šta misle o zvezdama iz Srbije.

Ljiljana Stanišić u bioskopskoj sali gde je bila svetska elita foto: Kurir

- Pokazala sam Instagram profile naših javnih ličnosti koje ne bih da imenujem jer su se ljudi zaprepastili. S druge strane, kad sam pokazala profile Jelene Tomašević, Lepe Brene, Slobode Mićalović, Lene Kovačević, Željka Joksimovića i Novaka Đokovića, svi su isto reagovali da je to klasa. Imala sam priliku da se sretnem s Džordžom Milerom i Krisom Hemsvortom. Drago mi je bilo što im je moja haljina skrenula pažnju. Takođe, iz prvih redova sam videla Emu Stoun, Džejn Fondu i Hajdi Klum. Osećaj je neverovatan, a naročito aplauz i obraćanje glumaca u sali posle projekcije - zaključila je Ljiljana. Jovana Matić Đokić

