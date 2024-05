PRVO JE ZAPALIO BEOGRAD, A ONDA OTIŠAO 26 GODINA MLAĐOJ SUPRUZI: Ljubavna priča slavnog muzičara romantična je kao u bajci (FOTO)

Posle ko zna koliko žena tokom njegove višedecenijske slave, dva braka i šestoro dece, muzičar je upoznao mladu lepoticu ne sluteći da pred njim stoji žena njegovog života.

Britanski muzičar Rod Stjuart (79) održao je sinoć nezaboravan koncert u Beogradu, na kom je okupio više od 10.000 fanova.

foto: Petar Aleksić

Glavni grad Srbije prva je tačka nove turneje vremešnog umetnika, koji će uskoro nastupiti u Ljubljani, Bratislavi, Oslu, Berlinu, Stokholmu, Budimpešti...

Rok-pop senzacija iz sedamdesetih i osamdesetih odlazi iz Beograda s lepim uspomenama, a do sledećeg koncerta uživaće u svom mirnom porodičnom životu s 26 godina mlađom suprugom.

Rod Stjuart iza sebe ima dug ljubavnički staž i jedan je od najvećih zavodnika u svetu muzike, pa je duga lista poznatih manekenki koje mu nisu odolele u danima najveće slave i kasnije.

Ženio se triput: najpre je bio u braku s glumicom Alanom Kolins od 1979. do 1984. godine, potom s manekenkom Rejčel Hanter od 1990. do 2006. godine, a od 2007. godine oženjen je Peni Lankaster, engleskim modelom i TV zvezdom.

Muzičar i dve i po decenije mlađa Peni upoznali su se 1999. godine, kada ga je ona pitala da joj dopusti da ga fotografiše na turneji. On joj je to dopustio, a uskoro je počela dugogodišnja veza, koja je krunisana brakom tek 2007. godine u Italiji, nakon što je Stjuart zaprosio Peni na vrhu Ajfelove kule dve godine ranije.

foto: Petar Aleksić

Kako se Peni jednom prilikom prisetila, otvorila je kutiju i ugledala neverovatan dijamantski prsten, klasičan, koji joj je oduzeo dah.

"Bila sam zapanjena, bacila sam se na njega i zaplakala", rekla je manekenka jednom prilikom za The Evening Standard.

Venčali su se pred oko 100 članova porodice i prijatelja, a Peni je nosila belu koktel haljinu, dok je muzičar bio u svetloplavom odelu, a sve su proslavili plesom i vatrometom. Zavete su obnovili 2017. godine, na svom imanju u Eseksu.

foto: Denise Truscello

"Peni je moj ceo svet. Kakva devojka! Ljubav različitim ljudima znači mnoge stvari, ali za mene to je kada želiš da podeliš sve s nekim koga voliš, a Peni volim sada više nego ikad, ako je to uopšte moguće", rekao je muzičar za Hello.

On je to, što su njegova životna saputnica i on obnovili svoje zavete da će zauvek voleti jedno drugo, ocenio kao "prelepu i romantičnu stvar".

foto: Petar Aleksić

"Ništa ne dokazujemo, samo delimo svoju ljubav s prijateljima i porodicom", istakao je zadovoljni muzičar.

Kako pevač objašnjava, tajna njegove bračne srećne je intimnost.

"Ne pričam o seksu, već o poljupcu, maženju i zagrljajima", ističe on.

foto: Promo

"Peni i ja to radimo svakog jutra. Zagrlimo jedno drugo – ponekad u krevetu, ponekad van njega, ali i tokom celog dana. To je divan odnos. Srećan matorac, nisam li?" dodao je Rod.

Par je, inače, zajedno dobio dvoje dece. Najpre je, 2005. godine, nakon veridbe Peni na svet donela sina Alastera, a zatim 2011. godine i Ejdena. Iz ranijih veza Stjuart ima još šestoro odrasle dece.

(Kurir.rs/Glossy/J.M.)

