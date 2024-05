"PODSETI ME, U KOM JE FILMU ONA GLUMILA?" Osvanuo ŠOK INTERVJU Džej Lo u kojem je opasno isprozivala najslavnije glumice (FOTO)

Nedavno je na društvenim mrežama postao aktuelan stari intervju Dženifer Lopez, koji datira još iz 1998. godine, a u kome je ona dala vrlo iskrene odgovore o svojim koleginicama glumicama. Iz sadašnje perspektive njeni odgovori deluju nepromišljeno i svakako joj ne idu u prilog, a latino diva bi sasvim sigurno danas dala daleko uvijenije i suptilnije opaske o svojim rivalkama.

Fotografija starog intervjua Džej Lo koji je dala za magazin "Movieline" osvanuo je na Tviteru, a ona u njemu navodi da se nalazi "na dnu A liste glumica", te otkriva šta misli o pojedinim koleginicama koje su u tom trenutku bile na vrhuncu slave poput Gvinet Paltrou, Vinone Rajder, Kameron Dijaz i Salme Hajek.

"Mi smo u dva različita područja. Ona je seks bomba i takve uloge i igra", rekla je na račun Hajekove. "Ja se bavim potpuno drugačijim stvarima. Smešno mi je kada kaže da joj je ponuđena uloga Selene, što je čista laž. Ali, ako je to ono što ona radi kako bi dobila publicitet, onda je to njena stvar", dodala je Dženifer tada.

Prokomentarisala je i lik i delo Gvinet Paltrou: "Reci mi, u kom se filmu pojavila? Kunem se Bogom, ne sećam se nijednog u kome je bila. Čula sam više o njoj i Bred Pitu nego što sam ikada čula o njenom radu".

Pevačica je tada priznala i da "nikada nije bila veliki obožavatelj" Vinone Rajder, ali da je "slatka i talentovana i da joj se sviđa samo zato što izgleda kao njena starija sestra Lesli".

Dženifer se osvrnula i na Kameron Dijaz, rekavši da je "manekenka koja je imala sreće i kojoj je pruženo mnogo prilika": "Volela bih da je uradila više sa tim prilikama koje je dobila. Ipak, ona je lepa i ima sjajnu pojavu, a kada sam je gledala u "My Best Friend's Wedding" pomislika sam: "Kada dobro izrežiraju, ona može da bude dobra".

Lopezova nije propustila ni da kaže par reči o Madoni: "Da li mislim da je sjajni izvođač? Da. Da li mislim da je sjajna glumica? Ne. Gluma je ono što ja radim, tako da sam stroža prema ljudima kada kažu: "O, ja to mogu, mogu da glumim". Tada pomislim nešto kao: "Hej, nemoj da pljuješ na moj zanat"

Te 1998, pre 26 godine, Dženifer se osvrnula i na nejednakost u platama između muškaraca i žena u Holivudu, rekavši da je nedovoljno plaćena. Ona je, takođe, dala vrlo samouveren odgovor kada su je pitali šta misli zbog čega joj nude toliko uloga. "Osećam da mogu sve, da iznesem bilo koju ulogu. Neustrašiva sam", zaključila je.

Dženifer Lopez je ovim intervjuom umalo sama sebi uništila karijeru

Pevačica i glumica je u tom trenutku imala 27 godina, a bila je zvezda u usponu, i ovakva sloboda u komentarisanju koleginica samo što joj nije uništila karijeru. Reputacija joj je nakon što je intervju objavljen bila ozbiljno narušena, a ona sama priznala je da je "plakala satima".

"Pogrešno su me citirali i sve je izvučeno iz konteksta i to je za mene bolna tema. Ne volim da povređujem ljude. Ne volim da se igram tuđim osećanjima. Volim da se šalim i radim to ponekad. Ali, ono što su oni napisali u tom intervjuu može da zaboli ljude", rekla je za "Vanity Fair" tri godine kasnije.

