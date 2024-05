"NEMA VEZE SA SPOLJNIM SVETOM, UMREĆE KAO SAMOTNJAK": Prijatelji u strahu za holivudsku legendu! Isplivali ŠOK DETALJI iz života

Džek Nikolson je 22. aprila napunio 87 godina, a glumac već godinama praktično ne napušta kuću. On se veoma retko pojavljuje u javnosti, pa je tako u poslednjih nekoliko godina viđen samo tri puta i to na NBA utakmicama, a poslednji put je to bilo u maju 2023. godine.

Postoje brojni izveštaji da je zdravlje holivudske legende ozbiljno narušeno, te da čak boluje i od demencije. Zabrinuti su čak i njegovi najbliži prijatelji, pre svega jer "više ne izlazi iz kuće" i strahuju da će umreti sam i napušten.

Naime, Džek Nikolson većinu vremena provodi u svojoj luksuznoj vili na Beverli Hilsu, ali živi veoma povučenim životom i kontaktira samo sa svojom decom. "Jasno je svima stavio do znanja da je njegov dom njegov zamak. Ali ljudi samo žele da izađe iz kuće i pojavi se da im kaže da je dobro", rekao je prošle godine izvor za "Radar Online".

"Džek je u kontaktu sa nekoliko članova porodice, posebno sa sinom Rejem, ali dani njegovog druženja su odavno prošli", dodao je drugi izvor za isti magazin.

Slične navode dao je još jedan neimenovani izvor, koji ga je uporedio sa pokojnim glumcem Marlonom Brandom, koji je bio Džekov prvi komšija i blizak prijatelj. "Brando je umro kao samotnjak, a Džekovi prijatelji sada prave poređenje između njih dvojice. Da, njegova deca ga posećuju, ali oni su njegova jedina veza sa svetom. Kao da ne želi više da se suoči sa stvarnošću i to je jednostavno tužno", rekao je.

Podsetimo, Nikolson se povukao iz sveta glume 2010. godine, a još tada je rečeno da ima probleme sa pamćenjem i da više ne može da upamti replike koje se od njega traže. Iako još od tada živi daleko od svetla reflektora, poslednjih nekoliko godina je njegova samoizolacija ekstremna, a upravo je to zabrinulo njegove prijatelje i poznanike.

Određeni insajderi ističu da "njegov um nestaje", ali je stvarno stanje njegovih kognitivnih sposobnosti ostalo nepoznato široj javnosti. U veoma retkim prilikama kada se pojavio u javnosti, na gore pomenutim NBA utakmicama, iz fotografija nije moguće zaključiti kakvo je njegovo mentalno stanje.

