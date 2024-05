"DA SAM SE PLASIRALA, BILA BIH U PRVIH 10 NA EVROVIZIJI!" Zejna šokirala: Sve sam pogodila, možda imam dara za muziku i Evropu

Zejna Murkić je bila jedna od učesnica ovogodišnje "Pesme za Evroviziju", a potom i članica srpskog žirija u finalu takmičenja "Pesma Evrovizije".

Kakvo je njeno mišljenje o pobedniku, plasmanu Srbije i Hrvatske i samoj organizaciji Evrovizije otkrila je u gostovanju u emisiji Puls Srbije.

- Gledam na ovogodišnju Evroviziju jako pozitivno, zato što vidim da je svaka zemlja poslala nešto drugačije, jako su se trudili da ne budu isti. Pošto sam bila u žiriju, nekako sam videla to pre svih jer smo imali i te pripreme. Ipak, sama organizacija je retko na muzici i pevačica. Tako da smo imali taj momenat gde je bilo previše plasirano sve ovo oko rata, oko politike, oko toga ko ima moć, ko nema moć, oko toga šta je pravedno, šta nije pravedno. Moje razočaranje je bilo kada su izbacili Holandiju, zbog ko zna kojih sada razloga. Opet ne znaš šta se sve tu desilo. S druge strane, on je bio jako simpatičan i drugačiji. On je meni na primer bio na trećem mestu. Meni je Bejbi Lazanja sjajan, divan. Prvenstveno profesionalno, imao je savršenu pesmu, imao je savršen nastup. On je takva ličnost koja je svima zapala za srce. Jer dečko je jako iskren, posle se to i pokazalo kroz njegova dela - istakla je Zejna.

foto: Kurir televizija

Pevačica je potom istakla da bi njena pesma bila u prvih deset na Evroviziji da se plasirala umesto Teya Dore.

- Nekad moraju da se pogode sve stvari. Nekad prevagne politika, nekad pesma. Ove godine je bilo previše energičnih nastupa i jakih karaktera. Kao da ove godine nisu bili za balade. Osim onog Francuza koji je apsolutno toliko dominantan da nije bilo bitno da li je pesma spora ili brza. Tako da mi smo imali jednu umetničku pesmu gde nije bilo toliko istaknuto pevanje ili taj neki momenat plesa. Tu umetnost su prijatno prihvatili, ali nije moglo da stigne u prvih deset jer su drugi bili mnogo dominantniji - istakla je Zejna.-

04:35 DA SAM SE PLASIRALA, BILA BIH U PRVIH 10 NA EVROVIZIJI! Zejna šokirala: Sve sam pogodila, možda imam dara za muziku i Evropu

Potom se dotakla Bejbi Lazanje.

- Kada smo se takmičili da predstavljamo svoju zemlju na Evroviziji u isto vreme nam je izašla pesma. Šalili smo se na temu da se nađemo tamo u Malmeu. Nekako sam znala da će on biti u prva tri i rekla sam mu tada da će da pobedi, ali nije verovao. Kasnije sam mu rekla da će definitivno biti prvi ili drugi na Evroviziji što se i ispostavilo tako. Možda imam dara za muziku i Evropu - rekla je.

