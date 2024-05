"NAMERAVALA DA ME UPOZNA SA DRUGARICOM, A ONDA JE SUDBINA UMEŠALA PRSTE" Šarenac je godinama u braku sa čuvenom košarkašicom

Slobodan Šarenac jedno je od omiljenih lica na malim ekranima. Ovaj poznati voditelj i sportski komentator godinama izveštava gledaoce o svim važnim informacijama.

Karijeru je započeo 1990. godine na tadašnjem Trećem kanalu, a do sada je prenosio veliki broj košarkaških utakmica, izveštavao sa evropskih i svetskih prvenstava, kao i sa Olimpijskih igara.

Miljenik publike više od dve deneije je u skladnom braku sa nekadašnjom košarkašicom Anđelijom Arbutinom, sa kojom ima dve ćerke Ninu i Lanu.

Neverovatna priča

Svoj privatni život drže daleko od očiju javnosti, a voditelj je jednom prilikom otkrio kako su se upoznali u emisiji "TV lica kao sav normalan svet“.

- Prvi put smo se sreli 1992. godine, kada je gostovala u emisiji “Šesti krug”, na Trećem kanalu, koja je bila posvećena OI u Barseloni, na kojima naša zemlja nije učestvovala zbog sankcija. Kasnije je Anđa igrala u Italiji, i dugo se nismo videli - ispričao je tada voditelj.

Ipak, zanimljivo je da je Anđelija htela da ga spoji sa drugaricom.

- Nameravala je da me upozna sa drugaricom, ali je sudbina očigledno imala drugačije planove. U životu sam imao sreće u mnogim stvarima, pa i kada je reč o ljubavi. Bio sam u pravo vreme na pravom mestu, i sreo svoju srodnu dušu - ispričao je Šarenac.

Daleko od svetla refektora

Ovaj bračni par čuva svoju privatnost daleko od svetla reflektora, a kako je objasnio žele samo da uživaju u svom braku na najbolji mogući način.

- Kad god bih u novinama video parove koji se zaklinju na večnu ljubav i pričaju hvalospeve o svom braku ili vezi, pomislio bih ‘neće ovo na dobro izaći’. Razumem potrebu ljudi da saznaju nešto više o poznatim ličnostima i nemam ništa protiv intervjua, ali da to bude s povodom, a pre svega s merom. Svašta se pričalo i pričaće se, ali to ne možeš zabraniti. Pojedini vole da se bave tuđim životima, više nego svojim. Međutim, kad kod kuće imaš zdravu porodicu i kad radiš posao koji voliš, ništa nije problem. Desi se i meni da se vratim umoran ili nerzvozan, ali čim vidim ćerke na vratima kako skakuću i pitaju: ‘Gde si tata?’ ili mi sednu u krilo i zagrle me, sva tenzija nestaje u roku od deset sekundi - istakao je.

