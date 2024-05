BEN AFLEK SA OVE 2 ŠOK REČI OPISAO NJEGOV BRAK SA DŽENIFER LOPEZ Ono što je izjavio produbljuje sumnju da je KRAJ njihovoj ljubavi

Ben Aflek navodno nastoji da se po svaku cenu razvede od Dženifer Lopez, nakon što je njihov brak doživeo kao "grozničavi san". Američki tabloid "PageSix" piše da glumac ide toliko daleko da je odluku o stupanju u brak sveo na "privremeno ludilo".

Neimenivani izvor rekao je za pomenuti medij da se Ben Aflek "urazumio" nakon što je prethodno više od dve godine bio do te mere zaljubljen u latino divu da nije mogao trezveno da razmišlja.

foto: Broadimage / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Da postoji način da se razvede na osnovu privremenog ludila, on bi to uradio odmah. Oseća se kao da su poslednje dve godine bile samo grozničav san, a sada je došao k sebi i shvata da jednostavno ne postoji šansa da ovo uspe", istakao je izvor. On je dodao da slavni Oskarovac oseća da mu je glava sada mnogo bistrija i da može da nastavi dalje.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Takođe su iznete tvrdnje da se supružnici ne slažu kada je reč o pažnji javnosti i izlaganju medijima, ali s druge strane izvor blizak njima ističe da će oni sve pregurati jer imaju "veliku ljubav".

"Oni imaju vrlo različite pristupe kada je reč o medijskoj pažnji. Ben mrzi svu tu pažnju i zbog nje mu je veoma neprijatno. Dženifer je uvek imala drugačiji stav. Nije njegov način da deli toliko toga o svom ličnom životu. To ga ne čini srećnim i dovodi do stresa u njegovom, a onda i u njenom životu. Nema sumnje da postoji određen sukob zbog toga što su različiti u tom pogledu", rekao je još jedan od izvora za "People".

foto: Thecelebrityfinder/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Spekulacije da nešto nije u redu između glumca i Džej Lo počele su pre nekoliko dana nakon što se par nije zajedno pojavio u javnosti skoro dva meseca. I dok ovo svakako unosi izvesnu sumnju, istina je da su oboje imali vrlo zauzete rasporede - on je snimao "The Accountant" u Los Anđelesu, a ona je radila na kopredsedavanju Met Gale u Njujorku.

foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

No, postoje i informacije o tome da se Ben iselio iz zajedničkog doma, te da oboje traže nove kuće, nakon što su prošle godine kupili vilu vrednu 60 miliona dolara. Opet, tu su i oprečne informacije - određeni izvori kažu da Lopezova kupuje novu nekretninu samo u "investicione svrhe", a da Aflek boravi u drugoj kući samo da bi lakše snimio novi film.

foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

Posle svega izrečenog, supružnici su ipak viđeni zajedno, prvobitno na školskoj priredbi Benove ćerke Fin, a potom su fotografisani kada je glumac automobilom došao po Dženifer ispred jednog hotela. Tu ih je sačekalo more paparaca, a i jedno i drugo su nosili burme, iako ih u danima pre toga nisu imali na šakama.

( Kurir.rs / Blic žena / T.B. )

Bonus video:

10:45 ŽIVI NA SILU SA MUŽEM IAKO JE PODNET ZAHTEV ZA RAZVOD! Novosađanka za Kurir: Jezivo je, deca žive u prljavštini SVEKRVA SE USELILA