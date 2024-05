ČLAN JE MENSE, A NJEGOVOM ŠARMU NIJE ODOLELA NI FATALNA KOLEGINICA Evo koji naš glumac ima NAJVEĆI IQ, a proslavio se u hit seriji

Mladi glumac Luka Grbić proslavio se ulogom u filmu "Južni Vetar", gde je igrao zajedno sa Milošem Bikovićem i Bogdanom Diklićem.

Luka je nakon prve uloge stekao ogromnu popularnost, a trenutno je jedan od najtalentovanijih i najperspektivnijih glumaca mlađe generacije.

Kada je snimao prvi deo "Južnog vetra" imao je samo 18 godina, i tek je bio maturant Prve beogradske gimnazije, a istovremeno je bio student Fakulteta dramskih umetnosti.

Posle toga, usledile su uloge u serijama "Biser Bojane", "Košare", dok ga trenutno ga gledamo kao Ivana Tomovića popularnoj seriji "Tajna vinove loze".

Za svoju prvu ulogu u filmu „Južni vetar“ dobio je nagradu za debitanta godine na festivalu „Filmski susreti“ u Nišu.

Međutim, malo ko zna da je on naš najpametniji glumac.

Naime, kada je upisao srednju školu, Luka je počeo da volontira u NTC centru i tu je saznao za Mensu i postao njen član.

- Da. Po upisu u srednju školu, počeo sam da volontiram u NTC centru. Preko osnivača ovog programa učenja Ranka Rajovića čuo sam za Mensu. Odlučio sam pokušam. Nijedan rezultat me ne bi porazio. Prvi put nisam prošao i falila su mi tri boda. Znao sam da će sledeći put biti bolje i ostvario sam rezultat 156, do granice do koje se meri ovaj test. Otišao sam na prvi sastanak i upoznao vrlo zanimljive ljude - rekao je mladi Luka Grbić.

Nije mu odolela ni Ivana Dudić

Glumica Ivana Dudić o ljubavi gotovo nikada ne govori, a nedavno je iznenadila kada je priznala da joj se dopada kolega Luka Grbić, te i otkrila način na koji ga je muvala.

- Znaš ko mi se sviđa, on je presladak, to uvek govorim. Luka Grbić. Znaš kako sam mu se udvarala, pošto je on baš mlađi od mene? Pitala sam ga da li hoće da ga vodim u Mek - kroz osmeh je glumica otkrila u "Poster podkastu".

