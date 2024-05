MOŽDA JE DOBAR GLUMAC, ALI NA HUMORU MORA DA PORADI: Prvo šok zbog navodnog RAZVODA, a sad su se svi ZBOG OVOGA obrušili na Afleka

I taman kada su se glasine o razvodu Bena Afleka i Dženifer Lopez počele da se stišavaju, u javni prostor je počelo da izlazi blamantno pojavljivanje glumca u Netfliksovoj emisiji "The Roast of Tom Brady" od 5. maja. Aflek je govorio o društvenim mrežama, a to se nekim gledaocima nije svidelo.

"Nije se pripremio. On je neko ko je dovoljno slavan da verovatno misli da mu je ispod časti da to uradi, pa će samo učiniti uslugu. Bilo je šala koje su mogle da se iskoristi da se popuni set koji bi bio neverovatan, ali ili nisu mogli da ga dobiku na telefon da nešto smisli, nije dovoljno vežbao, ili je jednostavno izabrao lošu stvar", kritikovala je glumca komičarka Niki Glejzer.

Aflekovim nastupom nije bio zadovoljan ni komičar Dejn Kuk.

foto: Broadimage / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Odlučio je da održi monolog koji jednostavno nije uspeo. Nakon otprilike 40 sekundi bilo je jasno da to nije pravi izbor", rekao je. U svom govoru glumac je nazvao obožavatelje pogrdnim imenom i izazvao burne reakcije. "Obožavatelji ti čuvaju leđa. Vi samo pišete s****, to vas ne čini obožavateljima. Vi ste k****", kazao je.

No, da nije briljirao, svestan je i Aflek, koji je nakon svog govora rekao: "Mislim da više nikad neću dobiti ovakvu priliku. Verovatno više nikad neću raditi nakon ove večeri."

(Kurir.rs/ New York Post/ L. S)

Bonus video:

03:16 SRBIN KOJI JE ODUŠEVIO DŽENIFER LOPEZ! Pojavio se u njenom spotu, a JEDNA STVAR ŠOKIRALA je sve! (KURIR TELEVIZIJA)