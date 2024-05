SA POTPUNO SEDOM KOSOM U 66. GODINI UNIŠTILA KONKURENCIJU U KANU: Govore joj da samu sebe poružnuje, a ona IZDOMINIRALA (FOTO)

Kanski festival se sinoć i zvanično završio svečanom ceremonijom zatvaranja, a defile slavnih dama na crvenom tepihu predvodila je holivudska glumica Endi Mekdauel. U prethodnih 12 dana Kroazetom se prošetao ogroman broj poznatih lepotica u zanimljivim, raskošnim ili skandaloznim kreacijama, no, verovali ili ne, Endi je bila jedina sedokosa dama tokom čitave ove manifestacije.

Kanski festival još jednom je pokazao da je dostojan evropski pandan dodeli Oskara i da interesovanje za ovu smotru ne jenjava, a umnogome tome doprinosi i estetski, odnosno modni deo festivala.

foto: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/ / Shutterstock Editorial / Profimedia

Visoka moda i besprekorna elegancija su imperativ u Kanu, iako redovno viđamo dame koje se ne libe da se ogluše o to pravilo. Endi Mekdauel, ipak, nije bila jedna od njih, ali jeste donela jedan poseban pečat na crveni tepih.

Proslavljena glumica sinoć je blistala u raskošnoj ljubičastoplavoj toaleti od vrlo kvalitetne, lepe, lepršave tkanine. Haljina ima vrlo zanimljiv detalj u predelu ramena, odnosno jedan rukav se stapa sa ostatkom kreacije, učinivši je tako drugačijom i efektnijom.

foto: Shootpix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Endi je rešila da ostane vrlo jednostavna kada je reč o detaljima, pa nije nosila baš ništa od nakita, pustivši ovu neverovatnu boju haljine da ostavi sav utisak.

Glumica je svoju bujnu, sedu kosu skupila u elegantnu, svečanu punđu, pa nije upadala u oči kao veče pre, kada se Endi pojavila na premijeri filma "La Plus Précieuse des marchandises".

U petak uveče je lepa 66-godišnjakinja kosu pustila, uvivši je ležerne lokne, a tek tada je "so i biber" efekat u njenoj kosi došao do punog izražaja. Iako ona redovno nailazi na oštre kritike zbog forsiranja ovakvog imidža, Mekdauel ne odustaje od prirodnog izgleda. I zaista je čini drugačijom u moru istih.

foto: DGP/imageSPACE / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Endi je i u petak nosila prilično glamuroznu kreaciju, opredelivši se za haljinu sa zlatnim šljokicama i lepršavim rukavima u kontrastnoj, nežnoroze boji. Ipak, haljine nisu ono što je glavno na ovoj zreloj dami, to su njen stav i harizma!

No, kritičara uvek ima, a mnogima je seda kosa ove dive trn u oku. "Ona ne stari dobro i seda kosa joj ne pomaže u tome", "Frankenštajnova kosa", "Izgleda užasno i njena kosa je grozna", "Žene koje puste sede misle da su zaslužile medalju zbog toga, dosadne su sa tim stavom", "Ovo je tužno - izgleda bar 15 godina starije", samo su neki u moru komentara koje Endi često dobija. Srećom, ona za iste ne haje.

Podsetimo, glumica je još tokom pandemije korona virusa rešila da prestane da se farba i pusti svoje sede da zablistaju punim sjajom.

foto: Patricia Sigerist / akg-images / Profimedia

"Već neko vreme pričam da je vreme da napravim tu tranziciju, jer sam osećala da je to prikladno za moju ličnost i ono što jesam. Moji menadžeri su mi rekli da nije vreme. A ja sam im odgovorila: "Mislim da grešite, biću moćnija ako prihvatim ovo što sam trenutno. Vreme je jer ću za dve godine imati 65. Ako to ne uradim sada, neću imati priliku da u kosi imam "so i biber", a to sam oduvek želela"", ispričala je 2021. godine za "Vogue".

Ona je istakla i da misli da sad izgleda mlađe jer izgleda prirodnije: "Strahovala sam, ali nakon što sam konačno pustila sede nikada se nisam osećala moćnije. Osećala sam se pošteno. Kao da se ne pretvaram. Osećala sam da volim sebe kakvu jesam. Osećam se zaista prijatno. I na mnogo načina moje lice je sada upečatljivije. Jednostavno osećam da mi to odgovara".

foto: Lionel Urman / Sipa Press / Profimedia

Endi je progovorila i o tome kako se njen novi imidž uklapa u surove holivudske standarde koji insistiraju na mladosti.

"Patila sam u ovom poslu kao glumica, jer ljudi uvek žele da izgledam mlađe. Za mene, nekako me boli srce što nisam mogla da prigrlim to što jesam, jer iskreno osećam da je to sasvim dovoljno. Ja sam u odličnoj formi, držim korak sa svojom decom. Osećam da vredim. Ne želim da ljudi očekuju da moram da izgledam mlađe da bih vredela ili da bih bila lepa i poželjna. Ne radimo to sa muškarcima. Dopadaju nam se stariji muškarci. Dopada nam se kako oni stare. Volela bih da postoje ista očekivanja za žene i stižemo tamo... polako, ali sigurno", zaključila je Mekdauel.

( Kurir.rs / Blic žena / T.B. )

Bonus video:

00:36 POZNATI MODNI DIZAJNER PRESUDIO: Ove popularne pevačice su KRALJICE STILA u Srbiji (KURIR TELEVIZIJA)