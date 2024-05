KERI BREDŠO NASTAVLJA DA DIKTIRA MODNE TRENDOVE: Procurele prve slike sa seta nastavka kultne serije, a glumica IZGLEDA ZANOSNO

Snimanje treće sezone serije "And Just Like That", nastavka kultnog "Seksa i grada", uveliko je počelo, a publika nestrpljivo očekuje da se upozna sa sitnim detaljima koje procure sa seta.

Diktira trendove

Dogodovštine Keri Bredšo i njenih drugarica na mrežama se prate godinama, a publika i dalje ne može da nasluti kraj ove priče.

foto: HBO Max / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Lik Keri Bredšo oživela je Sara Džesika Parker, koja decenija uporno diktira modne trendove širom sveta.

Prve slike potvrđuju očekivanja

Ako je sudeći po slikama legendarna Keri nas neće razočarati ni posle toliko godina. Na fotografijama koje su procurele sa seta serije "I tek tako..." slavna glumica je još jednom pokorila modnu scenu.

Zanosno izdanje

foto: Jose Perez / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Reč je o impresivnom komadu plave boje, sa ugrađenim kristalima i elegantnih dugih rukava u spoju sa zavodljivom midi suknjom, koja je istakla njenu liniju.

Modni tim koji radi na seriji haljinu je upario sa modnim klasikom - srebrnim salonkama i usklađenom mini torbicom, što je ovom izdanju dalo šik izgled.

(Kurir.rs/I.M.)