"TO NE MOŽE VIŠE DA SE PONOVI": Imali su neprocenjivu hemiju na setu, a sad je Gir otkrio ZBOG ČEGA više neće glumiti sa Džulijom

Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Tokom 90-ih godina, ovaj glumački par je dominirao romantičnim komedijama pre nego što su udružili snage i napravili dva blokbastera.

Džulija Roberts i Ričard Gir slavno su glumili ljubavnike u "Zgodnoj ženi" i "Odbegloj nevesti" iz 1999.

Uprkos njihovoj hemiji na ekranu, dugogodišnjem prijateljstvu i mnoštvu obožavalaca koji žele ponovo da ih vide na ekranima, 74-godišnjak je priznao da postoji mala mogućnost ponovnog okupljanja, piše express.co.uk.

foto: Cineliz / Allpix Press / Profimedia

Reditelj Gari Maršal je umro u 81. godini 2016. godine, a Ričard je jasno stavio do znanja da ne može da vidi ponovno okupljanje bez njegovog doprinosa.

Tokom intervjua na Filmskom festivalu u Kanu, objasnio je: "Gari je bio lepak svega toga. Ne bi moglo bez Garija. Ne možete to ponoviti."

Ričard je dodao za Deadline: "Da je to lako i da možete ponovo, računar bi to uradio. Bio je to poseban trenutak u svim našim životima."

foto: Profimedia

"Ona onda ne može biti na istom mestu, ja ne mogu biti na tom mestu. Nemamo Garija da sve to drži zajedno, njegovu lakoću, smisao za humor i romantizam", zaključio je Gir.

Ričard Gir i Džulija Roberts poslednji put su bili zajedno na ekranu 1999.

( Kurir.rs / Magazin / B92 / T.B. )

Bonus video:

03:03 Glossy lično - Vladimir Kovačević: Ne branim se od obožavateljki!