PREMINUO OSKAROM NAGRAĐENI PRODUCENT "KUMA": Glumačke legende se opraštaju od svog prijatelja koji je umro u 94. godini

Oskarom nagrađeni producent "Kuma", Al Rudi, preminuo je u 94. godini nakon kratke bolesti, saopšteno je u utorak, prenosi Dailymail.

Njegov rad je nedavno izašao na videlo u hit seriji Ponuda, gde je Majls Teler igrao Rudija dok je slagao epski gangsterski film Frensisa Forda Kopole iz 1972.

Rudi je takođe radio na filmu Klint Istvud Million Dolar Bejbi sa Hilari Svonk u glavnoj ulozi. I mnogo pre svog uspeha u filmovima, Al je imao i TV klasik, Hoganovi heroji, koji je trajao šest sezona.

Rudi je preminuo 25. maja u UCLA Ronald Reagan Medical Center nakon kratke bolesti, rekao je portparol porodice.

Klint Istvud, Al Paćino i Hilari Svonk su podelili poslednje pozdrave.

"Bio je moj veliki prijatelj i duboko će mi nedostajati", rekao je Istvud u izjavi u utorak.

Dodao je Svank: "Bilo je to najbolje vreme raditi sa [Alom]. On će uvek biti legenda u mojoj i svačijoj knjizi".

Al Paćino je razmišljao: "Al Rudi mi je bio apsolutno prelep sve vreme na Kumu; čak i kad me nisu hteli, on me je želeo. Dao mi je dar ohrabrenja kada mi je bio najpotrebniji i nikada ga neću zaboraviti."

Osvojio je dva Oskara za najbolji film za produkciju Kuma i Bebe od milion dolara.

"Al je zaista bio jedan od velikih holivudskih maveriksa", rekao je direktor Ponude, Dekster Flečer ,u izjavi.

"Jedan od poslednjih Mohikanaca koji je stvorio sjajne filmove koji i danas utiču i inspirišu. Od skromnih početaka do najviših holivudskih priznanja. Njegov život je bio neverovatno putovanje. Postignut čistom snagom njegove odlučnosti, snažne volje, nezadržive energije i šarma i retko uparene ljubavi prema umetnosti filma."

Teller je u izjavi rekao: "Bila mi je čast i privilegija prikazati Ala u Ponudi. Al je živeo život o kojem je većina mogla samo sanjati i svi bi mu zavideli."

