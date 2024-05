MANEKENKA (30) IZGUBILA ŽIVOT U BIZARNOJ NESREĆI: Pozirala pored brzog voza u pokretu, a onda je usledio NEOPISIV UŽAS

Venecuelanska manekenka Sintija Najeli Higaredo Bermeho izgubila je život na užasan, bizaran način nakon što se njena odeća uplelela u brzi voz koji je prolazio dok je ona pozirala odmah pored pruge.

Ova 30-godišnjakinja je u trenutku pogibije pozirala u blizini šina, želeći da na pozadini snimaka i fotografija bude brzi voz.

Nažalost ispostavilo se da je stajala previše blizu šina. Umrla je na licu mesta, a kobni incident se dogodio u zapadnom Meksiku.

foto: Printscreen/Instagram

Služba Hitne pomoći je pozvana na mesto nesreće, ali su mogli samo da konstatuju Sintijinu smrt. Urađena je obdukcija, a potom je telo predato porodici.

Policija je obradila slučaj, prikupivši izjave šokiranih svedoka, prenosi "Mirror".

"Sve ukazuje na to da je reč o nesrećnom slučaju. Previše se približila vozu dok je prolazio. Sila je očigledno uspela da privuče njenu odeću i to je dalje dovelo do njene smrti", rekao je državni tužilac meksičke države Halisko Hoakin Mendez Ruiz.

