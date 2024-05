JEDNOM REČENICOM NAPRAVILA POMETNJU: Slavna pevačica podigla veliku prašinu, a sada svi nestrpljivo ČEKAJU NA NJEN SLEDEĆI KORAK

Pre nekoliko dana, svetska pop zvezda Lejdi Gaga (38) premijerno je prikazala koncertni film "Gaga Chromatica Ball", koji je snimljen 2022. godine, tokom svog nastupa u Los Anđelesu pred 52.000 fanova u okviru svetske turneje pod nazivom "Chromatica Ball", tokom koje je promovisala pesme sa šestog studijskog albuma.

Jednom rečenicom napravila pometnju

Milioni obožavalaca širom sveta sa strahopoštovanjem su gledali snimke sa koncerta omiljene zvezde, a najviše ih je oduševilo ono što je usledilo na kraju filma. Gaga je premijerno predstavila izdavanje svog sedmog studijskog albuma ​​scenom u kojoj je plesala u taktovima nove pesme.

- LG7, Gaga se vraća - pisalo je na ekranu.

"Majko svih majki", "Hvala ti što živiš u svoje vreme", "Volimo te majko čudovišta", "Kraljica se vraća", pisala je oduševljeno armija Gaginih obožavatelja pod nazivom "Little Monsters", odnosno "Mala čudovišta“, kojih je samo na Instagramu preko 55 miliona.

Pevačica je otkrila nekoliko detalja o predstojećem albumu tokom premijere filma u Los Anđelesu.

- Svaki dan sam u studiju. Napisala sam toliko pesama, producirala sam toliko pesama, i to nije ništa slično onome što sam ikada ranije radila. Volim da razbijam žanrove i volim da istražujem muziku. Ima nešto zaista lepo u tome da znate da ćete biti voljeni šta god da radite - rekla je Gaga, prenosi "Elle".

Datum izlaska novih pesama još uvek nije poznat, ali su se u klipu na kraju filma čule reči jedne od njih: "Dance in the shadow... of the night".

Gaga je na svetsku scenu izašla 2008. sa albumom "The Fame", a godinu dana kasnije objavila je "The Fame Monster". Zatim su izašli "Born This Way", "Artpop", "Joanne" i poslednja "Chromatica".

Prošlo je 16 godina od singla „Just Dance“, koju je Gaga napisala za 10 minuta, kako je sama rekla, a koja je postala najprodavanija svih vremena u Americi sa više od devet miliona prodatih primeraka.

Sa "Born This Way", oborila je rekord 2011. godine kada je prodala 1.108.000 primeraka albuma u ​​prvoj nedelji od objavljivanja. Iste godine održala je rasprodati koncert u Areni Zagreb.

Opremu tešku čak 70 tona u Arenu je dopremilo 30 traktora i 13 autobusa. Za specijalne efekte naručila je pola tone leda i četiri boce kiseonika.

