NIŠTA BEZ PRŠUTE: Andrija Milošević nabacio periku i roze karmin, kad je zapevao nastao muk "Mogao bi da ZARADIŠ 500 EVRA DNVENO"

Glumac Andrija Milošević odavno je osvojio publiku svojim šarmom, ali i smislom za humor. Njegove maestralne kreacije nasmejale su publiku do suza, a on i na društvenim mrežama često nasmeje ljude.

foto: Promo Una TV

Listajući njegov Instagram nalog često možemo videti kako zasmejava soju suprugu Aleksandru Tomić pričajući joj viceve, a sada je iznenadio sve.

Transformacijom doveo ljude do suza

U poslednjem snimku on se maskirao u ženu, a njegovo izdanje je nasmejalo sve.

Andrija je stavio crnu periku sa šiškama, nabacio je roze karmin, stavio ogrlicu, a na sebi je imao roze žensku bluzu, a svi su primetili da je nacrtao i obrve.

- Pršuta se vraća na velika vrata - napisao je on u opisu snimka gde peva šaljivu pesmu.

Na mrežama oduševljeni

Komentari nisu izostali, a mnogi su iskomentarisali kako bi mogao da zaradi dosta novca na "tezgama".

"Super ženska, a bez pršute ništa. Lepi Andrija koji nas uvek zasmejava", Mogao bi da zaradiš 500 evra dnevno", bili su samo neki od komentara.

Skladan par

foto: Printscreen/Instagram

Podsećamo, glumac je godinama u skladnom braku sa koelginicom Aleksandrom Tomić, poznatom kao Đeđa.

Njihova ljubavna priča je interesantna i često se pisalo o njoj u domaćim medijima. Oni su se upoznali, gde bi drugde nego u, pozorištu. Andrija je tada igrao u dečjoj predstavi "Mala sirena", pa je za potrebe ovog komada bio obučen u kostim od šljokica i cirkona.

foto: Printscreen/Instagram

- Ništa spektakularno nisam mislila o njemu. Mi smo se upoznali kada sam došla da radim dečju pozorišnu predstavu “Mala sirena” u pozorištu “Boško Buha”. Tek sam bila završila akademiju, a on je bio jako ljubazan i fin. Kasnije, kada smo počeli da se zabavljamo, uticala sam na to da se bolje oblači. Otkada smo u vezi ima sve bolji i bolji stil odevanja, što je za mene veliki kompliment. Nema više šljokica, cirkona i šarenih zmajeva. To je ukinuto - našalila se jednom prilikom Aleksandra, prisetivši se prvog susreta sa Andrijom, preno je Glossy.

(Kurir.rs/I.M.)

