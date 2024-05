VAŽILI SU ZA ZLATAN PAR HOLIVUDA, A ONDA JE SVE PUKLO Sada je povukao ŠOK POTEZ na Instagramu, a svi se pitaju šta stoji IZA OVOGA

Rajan Filip se na društvenim mrežama prisetio braka sa Riz Viterspun.

Glumci Rajan Filip i Riz Viterspun svojevremeno su važili kao jedan od najlepših holivudskih parova.

Bili su u braku sedam godina i zajedno su dobili dvoje dece, a Rajan se sada prisetio vremena dok su još bili mladi par.

"Bili smo zgodni i natopljeni teskobom kasnih 90-ih", napisao je uz fotografiju s Riz koju je objavio u pričama na Instagramu.

Koje su bile tačne namere iza Rajanovog poteza, zna samo on, no svakako je zanimljivo spomenuti da je Riz odnedavno opet slobodna žena, jer se razvela i od drugog supruga Džima Tota, i to nakon 12 godina braka. Koliko je poznato, ni u Rajanovom životu trenutno ne postoji niko poseban.

Podsetimo, Rajan i Riz upoznali su se na proslavi njenog 21. rođendana 1998. godine, a ona je jednom prilikom otkrila šta mu je rekla kad ga je prvi put videla.

"Ne znam šta me spopalo u tom trenutku, možda sam bila previše popila. Rekla sam Rajanu da mislim kako mi je on rođendanski poklon. Njemu je to bilo laskavo, a sada kada se setim toga, umrem od srama", ispričala je glumica.

Brzo su počeli da žive zajedno skupa, a na početku veze zajedno su glumili i u filmu "Okrutne namere".

Venčali su se 5. juna 1999. godine u američkom Čarlstonu, a Riz je na venčanju bila u šestom mesecu trudnoće. Ubrzo je na svet stigla njihova kći Ava, a 2003. godine dobili su i sina Dikona.

No dok su se u javnosti predstavljali kao savršen par, stvarnost je bila daleko od toga.

Riz i Rajan počeli su da se sve više udaljavaju, zbog čega su 2002. godine krenuli na terapije za parove, no ni to im nije pomoglo da spasu brak i 2006. su objavili da se razvode. U zajedničkoj izjavi tada su istakli da će se i dalje zajedno brinuti zajedno o svojoj deci, no da oni kao par ne mogu dalje. Kasnije se ispostavilo kako je njihovom braku najviše presudilo to što su se venčali mladi.

"Nekad moraš upoznati sam sebe da bi mogao biti dobar drugima", rekla je Riz u intervjuu pre nekoliko godina te je dodala kako se udala s 23 i dobila dvoje dece do 27. godine.

Bivši glumački par i danas je u dobrim odnosima zbog dece. Zajedno slave njihove rođendane i druge važne događaje, te dele i zajedničke fotografije.

