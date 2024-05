ZBOG NJE SU PUCALI BRAKOVI, TITO JOJ MESIO ŠTRUDLU: Posle udaje nije smela u javnost, godinama se krila, a sad je NEPREPOZNATLJIVA

Slavnu Oskarovku Sofiju Loren, nemoguće je videti u javnosti, a papraraci su je nedavno uhvatili na ulicama.

Danas izgleda drugačije

foto: APEX / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ova 89-godišnja holivudska zvezda bila je vidno raspoložena, a na sebi je nosila blistavi blejzer sa leopard printom.

Po pisanju lista Mirror, Sofija Loren našla se sa prijateljima na ručku u jednom popularnom restoranu u Kalifornij. Iako je hodala uz pomoć štapa, raspoloežnja joj nije manjkalo.

Lepotica svetskog glasa lomila srca, zbog nje pucali brakovi

Sofija Loren rođena je 20. septmebra u Rimu davne 1934. godine. Svetsku slavu stekla je 60-ih godina, a proslavila se nakon što je dobila Oskara za ulogu u drami „La Ciociara“ i tako postala prva Oskarovka van engleskog govornog područja.

foto: Profimedia

Njena izuzetna lepota prvi put uočena je dok je još bila devojčica. Sa samo 14 godina Sofija je pobedila na lokalnom takmičenju lepote, a dve godine kasnije na takmičenju za Mis Italije osvojila je titulu „Miss Eleganza“. Zanimljivo je i da je pre učestvovanja na takmičenju lepote Sofija imala nadimak „čačkalica“ jer je bila izuzetno mršava, ali i povučena.

Osim Oskara, osvojila je i 5 Zlatnih globusa, četiri puta za najpopularniju žensku zvezdu, a jednom za izuzetan doprinos filmu.

Fatalna žena

Osim svojim neospornim talentom i izgledom, glumačka diva pažnju javnosti privlačila je i svojim imidžom fatalne žene zbog koje su mnogi brakovi bili na klimavim nogama.

foto: Profimedia

Srećnik koji je imao najposebnije mesto u njenom srcu bio je italijanski producent Karlo Ponti. Upoznali su se kada je Sofija imala samo 16 godina, a iako joj je na početku bio samo producent koji ju je učio svemu iz sveta šoubiznisa, uskoro je njihovih 22 godine razlike progutao snažan osećaj koji nisu mogli da sakriju.

Nije smela iz kuće

Međutim, tada je Ponti bio oženjen u kojem je imao dvoje dece, a za razvod je bilo potrebno dobiti potvrdu od Vatikana. Međutim, nisu je dobili, pa su 1957. otišli ​​na put u Meksiko.

Tamo se razveo od svoje žene i oženio Loren. Međutim, po povratku kući, supružnici su se suočili sa novim problemima. U Italiji njihov brak nije bio priznat kao legalan.

foto: Agence String / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Optužili su Pontija za bigamiju, a Lorena za nezakonitu zajednicu. Nisu ni imali pravo da se zajedno pojavljuju u javnosti. Međutim, ne želeći da se povinuju društvenim normama, par je napustio zemlju i živeo u inostranstvu dugi niz godina pokušavajući da dobije pravdu.

Ostala je u drugom stanju sa 34 godine, ali je morala da vodi mirnu trudnoću. Odlučila je da posluša njihov savet i mesecima je vodila povučeni način života iz hotelske sobe u Ženevi.

Tako je 29. decembra 1968. rodila prvog sina Karla Pontija Juniora, a četiri godine kasnije, 6. januara 1973. godine, drugog sina Edoarda Pontija.

Kažu da je i Tito bio zaljubljen u nju

foto: Profimedia

Inače, šuškalo se da je Josip Broz Tito bio zaljubljen u Sofiju, da jovanka očima nije mogla da je gleda, ali istina je drugačija...

Nada je ispričala da je na Brione Sofija Loren došla sa jednogodišnjim sinom. Svaki dan se kupala u moru, odmarala, kuvala u Titovoj kuhinji i uživala.

"Svakog dana je telefonirala Karlu Pontiju. Kosu je prala destiliovanom vodom i stavljala je maslinovo ulje kao pakovanje. I ta njena kosa je bila veličanstvena. A kada bi je slikali uvek je okretala profil koji je bio lepši. To su te male tajne velikih majstora kuhinje. Sofija Loren je jako volela da kuva.

Posle je izdala knjigu “Sofija u kuhinji, s ljubavlju”. Tako nekako. I ona je pripremala sosove za špagete. Pošto se pravila velika količina tih sosova, sećam se da je u to stavljala teleće, svinjsko meso i pršutu, ali kada sam čula da ide i osam kilograma svežeg paradajza, bila sam iznenađena. I to je stvarno bilo veličanstveno. Pravi specijalitet. I onda smo svi to jeli, svi zajedno, bilo je božanstveno", seća se Jovankina sestra Nada Budisavljević.

Tito kuvao za nju

Ona je u knjizi ispričala kako je i Tito kuvao za Sofiju Loren. On je lično spremao zagorsku štrudlu za svoju gošću, a Nada kaže da ga nikad pre ni posle toga nije videla u kuhinji.

foto: Printscreen Facebook Saša Broz

- On je uživao to da radi, bio je tu i neki kuvar, ali je insistirao da on to radi. Pravio je štruku, štrudlu s jabukama. Lično je razvijao testo na tom stolu i motao ga. Uživao je u tome. Ne znam baš da li je tačno znao koliko baš čega tu ide ili mu je kuvar u tome pomagao, ali je sam sve to mesio i pekao, rekla je.

(Kurir.rs/I.M.)