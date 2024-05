ZAVEO JE SA 16 GODINA, A ONDA GA GLEDALA KAO OCA: Zaradili milione, varali se bez pardona, a onda OTERALA NJEGOVU UDOVICU NA SUD

Šer je u sredu konačno dobila na sudu udovicu bivšeg muža Sonija Bona. Ovaj spor pevačica je pokrenula zbog plaćanja honorara za njihov zajednički poduhat Sonni & Cher.

Šer ima pravo na 50 odsto udela u izdavačkom katalogu Sonni & Cher, što je njegova udovica osporila nakon njegove smrti.

Prema presudi od srede, američki okružni sudija Džon Kronštat utvrdio je da Šer ima pravo na te autorske naknade čak i uz korišćenje prava na raskid, podržavajući privremenu odluku koju je doneo u februaru.

Vanvremenska romansa Sonija Bona i Šer

Soni Bono i Šer bili su jedan od omiljenih holivudskih parova. Razlika u godinama bila je prilično značajna (Šer je imala 16 godina kada su se upoznali i skoro 12 godina mlađa od njega), ali nisu počeli da se zabavljaju dok ona nije bila malo starija.

- To nije bila vatrena, se*si stvar među nama, već više očinska. Kao da smo bili povezani. Dvoje ljudi koji su bili potrebni jedno drugom, skoro za zaštitu - izjavila je pevačica 1975. godine, koja je kao dete iskusila napuštanje od strane oca.

Gledala ga je kao oca

Ovakav odnos potvrdio je i Soni u intervjuu iz 1977. godine, kada je izjavio da je Šer "stvarno želela da bude zaštićena".

Priča o Soniju i Šer počela je 1962. godine kada su se njihovi putevi prvi put ukrstili. Zajedno su se zaljubili i krenuli u muzičku saradnju koja će ostaviti neizbrisiv trag u istoriji pop muzike. Njihova neuporediva harmonija i neosporna hemija doveli su do hitova na top listama kao što je "I Got You Babe".

Suočeni sa ličnim izazovima, Soni i Šer su postigli uspeh zajedno sa sopstvenim televizijskim programom "Sat komedije Sonija i Šer". Ova emisija je istakla ne samo njihovu muzičku moć, već i njihove komičarske talente i zafrkanciju, učvršćujući njihov status cenjenih ikona tog doba.

Varali se međusobno

Ipak, njihovo bračno putovanje se suočilo sa izazovima, koji su kulminirali njihovim konačnim razvodom 1975. Šer je ukazala na Sonijeve veze sa drugim ženama kao na faktor koji ju je podstakao da podnese zahtev za razvod 1974. Zahtevi njihovih karijera, različiti putevi i neslaganja oko lična nezavisnost dodatno je zaoštrila njihov odnos, navodi Stil.

Još jedan faktor koji je doprineo njihovom razvodu bila je neravnoteža moći u njihovoj vezi. Soni je imao značajnu ulogu u nadgledanju njene karijere, što je dovelo do napetosti i frustracije. Glasine o neverstvu koje okružuju i Sonija i Šer dodale su dodatni nivo napetosti njihovoj vezi.

Zgrnuli milione

Nakon objavljenog razvoda, Soni i Šer su krenuli odvojenim ličnim putevima, ali su zadržali svoju profesionalnu saradnju. Udružili su se na različitim televizijskim projektima i zajedno izašli na scenu na koncertima, demonstrirajući svoju trajnu vezu uprkos završetku njihove romantične veze.

Šerin izvanredan talenat i prepoznatljiv glas pokrenuli su je u uspešnu solo karijeru. Evoluirajući u proslavljenu glumicu, pevačicu i javnu ličnost, dosledno je pomerala granice i ponovo se osmišljavala, obezbeđujući očuvanje svog statusa superzvezde.

Odmah se udala za drugog

Soni je pre Šer bio u braku s Donom Rankin, s kojom je dobio ćerku Kristin. Posle razvoda od Šer, bio je tri godine u braku s voditeljkom Suzi Koelčo, a 1986. skrasio se s političarkom Meri, s kojom je dobio još dvoje dece.

Šer se samo tri dana posle razvoda braka udala za muzičara Grega Alamana, ali već devet dana kasnije predala je papire za razvod. Par se nakon toga pomirio i bili su zajedno sve do 1979. godine kada su zajedno dobili i sina Elajdžu.

Njegova smrt je bila bizarna, a ona mu je držala govor

Šer je bila shrvana kada je saznala da je Soni poginuo u nesreći na skijanju 5. januara 1998. Provela je dane sastavljajući govor za koji se nadala da će "popraviti svu štetu i zablude o Soniju".

Njene dirljive reči na njegovoj sahrani 9. januara dotakle su se njihove istorije i povezanosti, a govor je završila rečima:

"Kada sam bila mlada, postojao je ovaj odeljak u "Reader's Digest-u" pod nazivom "Najnezaboravniji lik kojeg sam ikada upoznala". Bez obzira na to koliko godina imam, bez obzira na to koliko ljudi sretnem, ta osoba će uvek biti Soni za mene."

Od tada, Šer je više puta priznala da je Sonijeva smrt bila šok za nju.

- Nikada nisam očekivao da ga jednog dana neće biti - rekla je jendnom prilikom, a takođe je kontaktirala i medija koji ju je uverio u Sonijevu ljubav.

- Ne bih se iznenadila da je on tamo negde i brine o meni. Uradio je dobar posao brinući se o meni šezdesetih i veoma sam srećna što će to ponovo učiniti.

