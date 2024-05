MOLILA GA JE DA SE VRATI, A ONDA SE UDALA ZA MUŽA NJEGOVE LJUBAVNICE: Slavna pevačica zbog bivšeg prošla kroz pravu agoniju (FOTO)

Slavna kanadska pevačica Šanaja Tvejn (58) već je 14 godina u srećnom braku sa suprugom Frederikom Tijebaudom, koji se retko pojavljuje u javnosti, ali na ljubavnom planu nisu joj oduvek cvetale ruže. Pre nego što se skrasila uz svoju srodnu dušu, Šanaja je prošla pakao s bivšim suprugom.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Sada je u intervjuu izjavila da nikada neće zaboraviti aferu svog bivšeg supruga Roberta Landža s njenom najboljom prijateljicom, ali insistira na tome da on ipak "zaslužuje saosećanje i razujevanje", prenosi Daily Mail.

Šta se tu tačno dogodilo?

Poznato je, naime, da se par - zamenio. U decembru 2010. mediji su počeli da pišu da se pevačica viđa s Frederikom, inače bivšim suprugom prijateljice s kojom ju je njen suprug varao. Par se venčao 1. januara 2011., šest meseci nakon što je njen razvod finaliziran.

Sada je Šanaja otkrila da, iako je oprostila bivšem, nikad mu to neće "nužno zaboraviti", a priznala je i da je "tužna zbog njega."

foto: David Becker / Getty images / Profimedia

U razgovoru s Džejmijem Lengom u njegovom podkastu ‘Great Company‘, objasnila je da uprkos svim njihovim prethodnim problemima, on zaslužuje "empatiju i razumevanje".

"Oproštaj je zapravo otpuštanje. Ipak, to ne znači nužno i da ste zaboravili. Radi se o razumevanju druge osobe, a to može da znači i da nije u pravu. Možda ćete zauvek misliti da je nešto što su vam napravili pogrešno. Ili možda verujete u to... Kao i ovaj moj primer, jer to je neko kome potpuno opraštam. Ali razumem da mu nije bilo dobro, da se ne ponašaš na određeni način osim ako nešto nije u redu s tobom. Žao mi je što je imao te probleme. Jako je teško mrzeti ili ne moći oprostiti nekome u koga veruješ. On je takođe ljudsko biće koje zaslužuje empatiju i razumevanje. Svi mi to zaslužujemo, znate. Ako ste kriminalac to ne znači da zbog toga mrzite vlastite roditelje. Dakle, mrzim li svog bivšeg muža jer je napravio tu grešku? Ne, to je njegova greška. Nije moja. Žao mi je što je napravio tako veliku grešku s kojom mora da živi. Ne znam šta je to, ali to nije moj problem", rekla je pevačica.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Takođe je ranije otkrila da su njen bivši muž i bivša prijateljica još uvek u braku, i 15 godina nakon što je njihova afera javno razotkrivena. S bivšim suprugom ima 22-godišnjeg sina Eja, ali njih dvoje nikada ne razgovaraju.

"Zajedno odgajamo sina, koliko to mogu ljudi koji ne razgovaraju međusobno. Samo ćemo poslati SMS ako nešto treba. Oboje jako volimo našeg sina, pa ne igramo takve igre. Imamo isti prioritet - delimo isti prostor samo zbog njega. Nema tu drugih gluposti", izjavila je pevačica, koja se prisetila i početaka sa svojim drugim suprugom Frederikom. Navodi da je ta romansa bila "lepo iznenađenje" i "ono što stvarno zaslužuje."

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nije ga baš dobro poznavala pre njihovih razvoda, ali kad je videla kako se "graciozno i milostivo nosi s istom boli" nakon što je afera njihovih bivših supružnika razotkrivena, i kako je on delovao "zamišljeno" dok se ona osećala "krhko", to joj je pomoglo da počne da ga gleda na drugi način.

"Fred je tako pametan. On je jedan od najpametnijih ljudi koje znam, a ni on nije znao za aferu. To mi je pomoglo da se osećam bolje. Dobila sam što zaslužujem. Imam najboljeg čoveka na svetu", rekla je Šanaja.

Pevačica i Mari-En bile su vrlo bliske prijateljice, a upoznale su se kad je Mari-En bila zaposlena kao pomoćnica i prevodilac kod njenog supruga. Za njihovu aferu je saznala dan nakon što je Robert zatražio razvod.

foto: TOPSTAR / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Imala sam potpuni napad panike. Samo sam joj rekla da je loša osoba - to je sve što sam u tom trenutku mogla da izgovorim! Kad smo se razišle, pomislila sam - ‘kakav si ti slabić, kukavico!‘", prisetila se pevačica, koju je pogodila izdaja najbolje prijateljice.

Nakon što su se 2008. razišli, Šanaja nije bilo dobro. "Bila sam spremna da umrem", napisala je u svojim memoarima ‘From This Moment On‘ i otkrila da je jedva jela i spavala. Čak je i napisala e-mail svojoj bivšoj prijateljici kako bi je zamolila da joj vrati muža.

foto: Profimedia

"Umirem i ne mogu to više podneti. Ovo me ubija. Imaj milosti", napisala joj je tada. Ipak, iako ju je kumila i molila, nikada nije dobila objašnjenje niti bilo kakve detalje o njihovom odnosu - ni od bivšeg supruga, ni od bivše prijateljice. Najteže joj je palo to što se često poveravala Mei -En o problemima u svom braku i s njom delila strahove da sumnja kako joj suprug ima drugu. Nije ni slutila da tu ‘drugu‘ gleda oči u oči.

