NJENO ROĐENJE BILA JE NAJSKANDALOZNIJA TAJNA: Filmska diva usvojila ju je sa 19 meseci, a onda je isplivala UŽASNO BOLNA istina

Dok je slavna glumica i producentkinja Džudi Luis odrastala u Holivudu svi su znali ko je njen slavni otac - osim nje same. Džudi je odgajana u uverenju da je usvojena ćerka filmske zvezde Lorete Jang, a tek u 23. godini saznala je neverovatnu tajnu koja se krila iza njenog rođenja. Neobična spoznaja i uznemirujući detalji o čitavoj situaciji ugledali su svetlo godinama kasnije, a Džudi je u svojim memoarima 1994. podelila celu priču.

Loreta Jang, Džudina majka, u ranoj mladosti bila je starleta koja se redovno pojavljivala u holivudskim filmovima u kojima su glumile legende poput Spensera Trejsija i Džimija Stjuarta. Među njenim kolegama na velikom ekranu našao se i čuveni glumac Klark Gejbl - sa njim je 1935. snimala film "Call of the Wild".

U to vreme Gejbl je bio oženjen bogatom naslednicom Rijom Lanam, a Loreta je bila veoma pobožna katoltkinja, njih dvoje su se ubrzo zaljubili jedno u drugo. Dok su kružile glasine o njihovoj aferi doktor mlade glumice tada je rekao njenim poslodavcima u filmskoj studiju "Twentieth Century Pictures", koji je tada glumce uslovljavao moralnim klauzulama u ugovoru, da Loreta mora da napravi pauzu u svom gustom poslovnom rasporedu zbog "ozbiljne bolesti".

Ovo je bio samo izgovor jer je Jangova zapravo bila trudna - nosila je Gejblovo dete. Nakon što se porodila u tajnosti, javila je Klarku telegramom da je donela dete na svetu, ali je on navodvno isti pocepao na komade i bacio u toalet, piše Džudi Luis u svojim memoarima "Uncommon Knowledge".

Loreta je potom svoje novorođenče, odsnosno Džudi, smestila kod staratelja, a potom i u sirotište gde je devojčica bila sve dok nije napunila 19 meseci. Tada je glumica "usvojila" svoju sopstvenu ćerku - to je bila vešto razrađena strategija koja joj je poslužila da u tadašnjem konzervativnom društvu maskira istinu o svom porođaju i vanbračnom detetu. Kako bi zbunila javnost, isprva je raširena priča da je odlučila da usvoji dve devojčice, ali da su zahtevali da jednu vrati jer majka devojčice nije mogla da podnese razdvajanje.

Uprkos onome što je javnosti predočeno, malo je ko u Holivudu poverovao u ovi farsu. Međutim, sama Džudi nije imala predstavu o tome kakva se tajna krije iza svega, a u detinjstvu je neopisivo ličila na Gejbla.

Kada se njena majka 1940. udala za producenta Toma Luisa, Džudi je dodato njegovo prezime Luis i to je ono koje je nosila do kraja života. U memoarima je priznala da su skoro svi njeni prijatelji iz srednje škole već čuli da je ona ćerka holivudske legende i da su pretpostavljali da će joj majka jednog dana otkriti tu tajnu. No, ona je čitavu mladost provela u neznanju.

Iznenađujuća poseta koja je promenila sve

Jednog septembra tokom Džudine druge godine srednje škole ona se vratila kući i tamo zatekla neočekivanog gosta kako čeka nju. "Ušla sam u predsoblje i zaustavila se.Tamo je nekoliko metara dalje stajao Klark Gejbl", napisala je.

Džudi je bila zatečena kada ju je majka zamolila da sedne i popriča sa njihovom gošćom, a zatim ih je ostavila same. U knjizi se prisetila da se osećala neverovatno prijatno u Gejblovom društvu, dok ju je on ispitivao o njenom životu i školovanju. Ipak, nije ni posumnjala u pravi razlog njegove posete. "Slobodno sam odgovarala na njegova pitanja jer mi je nešto govorilo da on mora da zna sve što mogu da mu kažem o sebi", napisala je. Na kraju njihovog sastanka Klark ju je poljubio u čelo i krenuo svojim putem. Nikada se više nisu videli.

"Taj dan - tih nekoliko zajedničkih sati - je sve što imam od svog oca. Nema mnogo toga čega mogu da se sećam", napisala je.

Džudi nije saznala razlog Gejblove posete sve do svoje 23. godine. Ona i njen verenik Džo Tini su tada podneli zahtev za dozvolu za brak, a odjednom je postala opsednuta sumnjom da je Loreta zapravo bila njena prava majka i pitanjem ko je njen otac. Kada je vereniku rekla da ne može da se uda za njega jer ne zna ko su joj roditelji, on joj je odgovorio: "To je opšte poznato." On joj je potom priznao da mu je rečeno, neposredno pre nego što će prvi put izaći na sastanak, da će večerati sa "ćerkom Klarka Gejbla".

Džudi je, ipak, majka saopštila istinu tek 1960, kada je Gejbl preminuo od srčanog udara 1960. u 59. godini. Objasnila joj je kako je sakrila trudnoću, potom i porođaj, te joj otkrila da ju je otac video samo dva puta dok je bila beba i da joj je ostavio bankovni račun jer je želeo da pomogne bar finansijski.

"Bolelo je, ali razumela sam zašto je to uradila. Zapravo smo se posle toga zbližile jer više nije bilo tajni", izjavila je Džudi 2001. za "New York Post".

U Džudinim memoarima iz 1994. ona je napisala da joj je Loreta rekla da nikada javno neće potvrditi sve što se događalo, te da ju je nazivala svojim "smrtnim grehom". Ipak, Loretina autorizovana biografija objavljena 2000. godine, nakon njene smrti po njenoj želji, donela je glumičino priznanje da je Džudi Gejblova ćerka.

Međutim, godinama kasnije priču su zaokružili još neki uznemirujući detalji. Naime, 2015. je "Buzzfeed News" doneo priču o tome da je Loreta 1998. svojoj snaji Lindi Luis i prijatelji Edu Fanku ispričala šta se zapravo dogodilo između nje i Gejbla. Ona je te godine čula za izraz "silovanje na sastanku" i u njemu prepoznala ono što joj se desilo. U svojim srednjim 80-im Loreta je priznala da je Klark ušao u njen spavaći vagon kada su se zajedno vraćali vozom kući sa snimanja filma i da njeno učešće u intimnom odnosu nije bilo dobrovoljno.

Ipak, glumica je bila zabrinuta da će ta spoznaja povrediti Džudi, pa porodica ovo nije javno obelodanila sve dok i majka i ćerka nisu umrle - Loreta u 87. godini od raka jajnika, a Džudi od limfoma u 76. godini.

