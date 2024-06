"SLOMLJENA SAM" Dženifer Lopez u jeku priča o razvodu otkazala turneju, a ovo je GLAVNI RAZLOG "Smatram da je APSOLUTNO NEOPHODNO"

Pevačica i glumica Dženifer Lopez otkazala je turneju "This Is Me...", u jeku glasina o razvodu sa Benom Aflekom.

Live Nation, promoter letnje turneje, saopštio je u petak da je ona otkazana.

- Dženifer uzima slobodno vreme da bi bila sa svojom decom, porodicom i bliskim prijateljima - navodi se u saopštenju.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Obraćajući se fanovima, pevačica je rekla da je "potpuno slomljena i tužna što ih je razočarala".

- Molim vas da znate da to ne bih uradila da nisam smatrala da je to apsolutno neophodno. Obećavam da ću vam se iskupiti i da ćemo ponovo svi biti zajedno - dodala je ona.

Detaljniji razlozi za otkazivanje turneje nisu navedeni. Međutim, ova vest dolazi u jeku šuškanja da se razvodi od svog supruga glumca Bena Afleka, ali i glasina da se karte loše prodaju.

Pre nekoliko nedelja, veliki broj koncerata u okviru turneje je već otkazan bez objašnjenja, a sada je izvesno da se neće održati nijedan.

"Nju interesuje samo novac"

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Dženifer Lopez i Ben Aflek glavna su tema svh medija nakon što su šuškanja o njihovom razvodu postala sve glasnija.

Njih dvoje mešovitim signalima redovno zbunjuju javnost. Ben je nekoliko puta uhvaćen bez burme, a nedavno i Džej Lo. Takođe, paparaci su uhvatili Bena raščupanog i sa flašom u ruci, što je mnoge zabrinulo, budući da se lečio od alkoholizma.

- Ona je veoma fokusirana na posao i previše se napreže - rekao je izvor blizak paru.

Aflek, 51, se "ne slaže sa Dženiferinim načinom života" i oseća se "istrošenim" zbog braka. Izvor je rekao da su "oni na dve potpuno različite stranice većinu vremena", rekavši da je "faza medenog meseca prošla."

foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Drugi izvor blizak Lopezovoj rekao je: "Oboje imaju zahtevne karijere koje često zahtevaju da budu u različitim gradovima.“

(Kurir.rs/I.M.)