VARA GA GODINAMA, A ON U NJU GLEDA KAO U BOGA: Glumica imala afere i sa ženama, a muž sve vreme slepo BRANI NJENU UKALJANU ČAST

Brak Vil Smita i Džejde Pinket Smit ne prestaje da šokira javnost. Njih dvoje godinma važe za jedan od najkontrovernijih parova u javnosti.

U oktobru prošle godine Džejda je otkrila da je 7 godina razdvojena od Vila Smita, ali da nikako ne može da se natera da se razvede, jer mu je dala obećanje da mu nikad neće dati razlog za razvod.

foto: Profimedia

Ovo je čudno obećanje s obzirom da se zna kako je Džejda varala Vila godinama, pa je i sama priznala da je imala aferu sa drugom svog sina.

Mnogi sumnjaju da za to nije znao i sam Vil, ali lavinu informacija o privatnom životu ovog para pokrenuo je "slavni šamar" na dodeli Oskara.

Sveti šamar

Nakon šamara koji je Vil Smit lupio Krisu Roku na dodeli Oskara, klupko o životu Vila Smita i njegove supruge je krenulo da se odmotava. I konstantno donosi nove informacije.

"Sada to zovem 'svetim šamarom' jer je toliko pozitivnih stvari došlo posle toga", objasnila je glumica u jednom intervjuu.

foto: Profimedia

Prema Džejdinim rečima, momenat kada je Vil udario Krisa nakon šale na račun njenog izgleda, značajno je uticala na njihov brak.

Glumica je nakon tog šamara medijima otkrila da ona i Vil ne žive zajedno već sedam godina, kao i da je ona u tom periodu imala i dečka.

"Taj trenutak mi je pomagao da vidim gde sam zaista. Posle svih tih godina pokušavajući da shvatim da li ću napustiti Vila, meni je trebao taj šamar kako bih videla da ga nikada neću ostaviti. Iako nismo u braku, verovatno bi se razišli bez ikakvih emocija da se taj šamar nije dogodio", priznala je Džejda.

Kada su se Vil i Džejda upoznali, glumac još bio u braku sa glumicom Šeri Zampino, koja mu je rodila sina Treja. Nakon što se on razveo 1995. godine, Smit je odmah potražio Džejdu.

Vara ga godinama, sa ženama i muškarcima, a on slepo brani njenu čast

foto: Printscreen/Facebook

Glumica Džejda Pinket Smit je u okviru svoje emisije na Facebook stranici "Red Table Talk" razgovarala sa svojom kćerkom Vilou (tada je imala 18 godina) o vrlo intimnim stvarima.

"Jednom sam imala trojku. Bila sam jako, jako mlada, u ranim dvadesetima", rekla je. I tu nije bio kraj škakljivih detalja o njenom privatnom životu. Ovo otkrivanje je nateralo njihovu ćerku da bude otvorena po pitanju intimnog života, pa je odamh nakon tog razgovora sa majkom objavila da voli i muškarce i žene.

Preljubničke afere

Mladi američki muzičar, 29-godišnji August Alsina otkrio je da mu je Vil Smit dao "zeleno svetlo" da ima vezu s njegovom 50-godišnjom suprugom, koja je trajala duže od godinu dana.

foto: Profimedia

Džejdin PR tim je odgovorio na to saopštenje u kojem tvrde da su to laži, ali s obzirom da se zna da su Smitovi u otvorenoj vezi i da su imali probleme u braku zbog kojih se šuškalo da se razvode, mnogi su pre skloni da poveruju ljubavniku koji je odlučio da "propeva".

Prvi put 2011. kad su mediji prozvali Džejdin prijateljski odnos s Markom Entonijem, tadašnjim suprugom Dženifer Lopez, "neprimereno bliskim" i praktički ih proglasili ljubavnicima. Izgledalo je kao da je to "naduvana" priča jer na kraju nije ostavila posledice na Džejdin brak. Zapravo, dve godine kasnije Džejd se ohrabrila i u razgovoru za Huffington Post progovorila prvi put o tome da ona živi u otvorenom braku.

Rekla je kako Vil ima slobodu da radi šta god želi. "Uvek sam mu govorila da može raditi šta god želi, sve dok je u stanju da se pogleda u oči u ogledalu i bude ok sam sa sobom. Jer na kraju dana, Vil je slobodan čovek. Ja sam njegov partner, ali on je svoj čovek. On odlučuje s kime želi biti i nije na meni da to radim umesto njega. Ili obrnuto", rekla je pre sedam godina.

foto: Profimedia

Pričalo se kako je Džejda varala svog supruga i sa ženama, ali da to nije bilo "ništa ozbiljno". S druge strane Vil Smit za to vreme nikada nije imao aferu sa nekim. On godinama stoji uz svoju ženu i brani njenu čast:

"Obećavam vam, ako ikada odlučim razvesti se od moje kraljice, kunem se da ću vam to reći ja lično", napisao je.

(Kurir.rs/Still/I.M.)

