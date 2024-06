ZADOVOLJAVAO LJUBAVNICE NA BIZARAN NAČIN: Fetiši slavnog glumca zgrozili svet, drogirao maloletnice, a ĆERKI UPROPASTIO DETINJSTVO

Rođen 1937. godine u Nju Džerziju, Džek Nikolson je započeo svoju filmsku karijeru kada se sa 13 godina sam preselio u Holivud. Ovaj ozloglašeni i veoma svestrani glumac poznat je po glavnim ulogama u filmovima kao što su "Goli u sedlu", "Isijavanje", "Malo dobrih ljudi" i "Let iznad kukavičjeg gnezda", da pomenemo samo neke.

foto: Rojters

Nominovan je za više Oskara nego bilo koji drugi muški glumac u istoriji.

Smatra se jednim od velikih glumaca 20. veka, jasno je da je Džek Nikolson imao talenat koji je stekao ne samo kroz praksu i čistu posvećenost, već i kroz jedinstvena životna iskustva.

Erol Flin ga je naučio kako da koristi kokain da poboljša seksualno zadovoljstvo

Zadovoljavao ljubavnice

Prema biografiji o Džonu Belušiju pod naslovom Vired, autor Bob Vudvord tvrdi da je Nikolson podelio svoju drogu u dve klase: drogu gore i dole.

Dok je droga dole bila dostupna za žurke i necenjene goste kuće, Nikolson je svoju drogu na spratu rezervisao za ljubavnice, bliske prijatelje i VIP goste. Među njegovim drogama na spratu, Nikolson je rekao da je držao zalihe kokaina za malo nekonvencionalnije svrhe.

foto: Youtube

Biograf Mark Eliot piše: Saznao je da može duže da izdrži seksualne odnose ako stavi na vrh svoje muškosti, a zbog načina na koji su žene reagovale na to, on je takođe verovao da je to pojačalo senzacije za njih.

Mnogi su komentarisali da su ti fetiši pomalo nastrani i bolesni.

U martu 1977. Roman Polanski, koji je režirao Nikolsona u Kineskoj četvrti, uhapšen je i optužen za niz zločina, uključujući lascivni čin prema detetu mlađem od 14 godina i davanje opojnih supstanci maloletnici.

Navodni zločini su se dogodili u Nikolsonovoj kući, gde je Polanski fotografisao 13-godišnju Samantu Gejli (sada Gajmer) za francuski Vog, za koji je bio gostujući urednik. Njegov čin je otkrila Anjelica Hjuston, koja je slučajno naletela na njih.

Prema rečima Marka Eliota, Nikolsonova kuća bila je puna droge kada je policija došla da istraži mesto zločina, ali policija nije ništa otkrila.

„Na sreću, ostatak Džekove obilne zalihe droge bio je tako dobro sakrivene u posudama za lažne kreme za brijanje i slično, da je policiji to promaklo“, piše Eliot.

foto: Diggzy/Jesal / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kada je imao prve halucinacije od droge, pričao je da je ima fantazije o kastraciji i da je video lice Boga. U biografiji Marka Eliota Nicholson, autor prepričava glumčevo prvo iskustvo sa LSD-om, koje je navodno bilo prilično intenzivno.

Piše: Džekova iskustva sa drogom su mu promenila život. Nakon što je prvi put uzeo tu supstancu verovao da je video lice Boga. Takođe je imao fantazije o kastraciji, homoerotske fantazije, pričao o najbolesnijim fetišima koje još niko nije prikazao niti o njima pisao.

Svi su koristili marihuanu dok su snimali scenu pored logorske vatre u filmu "Easy Rider".

Jedna od najpoznatijih scena u jednom od najvažnijih filmova 20. veka uključuje Džeka Nikolsona, Pitera Fondu i Denisa Hupera kako puše džoint oko logorske vatre.

foto: Ralph Dominguez/MediaPunch / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema rečima Pitera Fonde, momci su pušili džoint svaki put kada bi snimali novi kadar. Nikolson je kasnije govorio o toj sceni, rekavši:

"Svi smo bili napušeni te noći kada smo snimali scenu pored logorske vatre. Govor o NLO-ima izgleda improvizovano, ali zapravo je bio skoro reč po reč iz scenarija. Priča o tome da sam pušio 155 džointova - to je malo preuveličano. Ali svaki put kada bih snimao kadar ili ugao, uključivalo je pušenje skoro celog džointa."

Laslo Kovač, snimatelj filma, potvrđuje Džekovu priču:

"Bilo je neverovatno kada smo snimali tu scenu pored logorske vatre koliko je Džek bio u kontroli. Bio je toliko napušen, ali bio je sjajan. Sećao se svake reči."

Za Meril Strip su govorili da je bila sa njim intimna

Prema rečima biografa Džeka Nikolsona, Marka Eliota, na setu filma 'Ironweed', Džek i Meril Strip su započeli tajnu romansu koja je trajala tokom čitavog snimanja:

"Kada je snimanje filma 'Ironweed' počelo, svi na setu i oni koji su čuli za to, pričali su ne o scenariju filma, ili režiji, ili scenskom dizajnu, već o Džeku i Meril. Često tokom snimanja, prikolica se klatila napred-nazad. Bilo je svima jasno da se radi o žestokim intimnim odnosima."

foto: Profimedia

Sve se to navodno dešavalo dok je Džek bio u povremenoj romansi sa Anđelikom Hjuston, i dok je možda spavao sa glumicom Veronikom Kartvrajt.

Uzimao je drogu pred ćerkom

Nikolson je uzimao drogu pred svojom ćerkom i živeo punim plućima 1980. godine, sa 43 godine. Pored drugih aktivnosti, Nikolson je uživao u prirodi i doživljavao različite halucinacije dok je bio pod uticajem meskalina sa ukusom breskve. Rekao je za magazin Pipl:

"Prošle godine na rafting izletu probao sam malo sezonskog ukusa - meskalin sa ukusom breskve - ali to nije bilo kao halucinantno stanje iz šezdesetih. Ovo je bilo samo divno iskustvo. Ne preporučujem ništa nikome. Ali uvek biram da budem iskren jer ne volim tajni pristup drogiranju. Drugim rečima, to nije velika stvar. Možeš sebe uništiti s tim, ali, pobogu, možeš se uništiti bilo čim."

foto: Rojters

U istom intervjuu, Džek je komentarisao kulturu uzimanja droge u Sjedinjenim Državama i zašto je važno da deca znaju da njihovi roditelji koriste drogu:

"Moja ćerka zna sve droge koje uzimam. Videla me je kako ih uzimam. Ona ne koristi nikakve droge. Ona je vegetarijanac".

Uzeo je prah jednom na svakih šest snimanja za ključnu scenu u filmu "Pet lakih komada".

Jedna od najvećih Nikolsonovih uloga je u filmu "Pet lakih komada", filmu o klasičnom pijanisti punom tuge koji posećuje svog oca nakon što je ovaj pretrpeo moždani udar. Nikolson je bio visoko ocenjen za svoju dirljivu izvedbu, za koju se navodno kaže da ju je izveo dok je bio pod uticajem kokaina.

Njegova tadašnja devojka, Suzan Anspah, opisala je kako je, tokom scene u kojoj vozi svog oca u polje da razgovaraju o životu, „Džek uzeo jedan šmrk (kokain) na svakih šest sati snimanja.”

On je tri meseca hodao go kako bi prihvatio telo za potrebe snimanja

Odlučio je da provede tri meseca hodajući okolo go kako bi se povezao sa sobom. Godine 2006, rekao je za Roling Stone:

"Osećao sam da je to potpuno neophodno. Imam nesigurnosti u vezi sa izgledom tela. Nemam sjajno telo. I sebi sam rekao "Hajde da se oslobodiš kompleksa". Znam da je to izluđivalo moju najstariju ćerku. Samo sam želeo da budem opušteniji u svojoj koži. Ali to nije potpuno rešilo sve te probleme, kao što mnogi eksperimenti koje mislite da ste zaključili o sebi, ali zapravo niste."

Njegove žurke su bile pune droga, seksa i alkohola

Posetioci Nikolsonovih čuvenih žurki primetili su da je njegov frižider bio iznenađujuće prazan. Navodno, nikada nije bilo ništa za jelo, a moglo se naći samo ono što mu je bilo potrebno da preživi taj dan, naprimer, jedna načeta konzerva nekog brzog jela i kora hleba. Kako je njegov biograf primetio, "U frižideru nikad nije bilo hrane. Samo mleko (za Džekov ponekad osetljiv stomak), pivo i marihuana u zamrzivaču da ostanu sveži."

foto: Profimedia

Taj isti izveštaj takođe opisuje atmosferu na žurkama:

"Bile su to žurke koje su trajale non-stop, piće, droge, seks, mnogo čaja (onog za pušenje), i prelepe, zgodne, voljne devojke koje su volele da se napuše jednako kao i momci i da se dobro zabave."

Njegova rana karijera kao pisca bila je podstaknuta LSD-jem i travom

Dok je Nikolson glumio u B filmovima tokom '60-ih, takođe je imao rastuću karijeru scenariste, koja je dostigla vrhunac sa filmom iz 1967. godine, The Trip, čudnim putovanjem kroz um Pitera Fonde, sa svim elementima kao što su seks, smrt, veštice i mučionica. Nakon tog filma, Nikolson je 1968. godine napravio još jedan film pod nazivom Head, satiričnu muzičku avanturu (i propalu na blagajnama) sa Monkisima u glavnoj ulozi.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Prema Nikolsonovom biografu, Nikolson je većinu ovih scenarija napisao dok je bio pod uticajem marihuane i LSD-ja.

Dočekivao je potencijalne finansijere za 'Easy Rider' sa džointom

U njegovoj biografiji postoji priča o tome kako je Nikolson pomagao da se osigura finansiranje za Easy Rider uz pomoć kanabisa. Navodno je došao na veliki sastanak da obezbedi sredstva za film i pozdravio potencijalne investitore sa džointom.

Izgleda da je upalilo, s obzirom da je Easy Rider osvojio niz nominacija i filmskih nagrada kako za svoje tvorce, tako i za samog Nikolson.

Proveo je 17 godina otkazujući sastanke Anđeliki Hjuston, tokom kojih je imao mnoge druge ljubavi

Nikolson i Anđelika Hjuston, koja je i sama cenjena karakterna glumica, bili su u vezi na prekide 17 godina nakon što su počeli da se viđaju 1973. godine. Tokom tog perioda, Nikolson je često prelazio iz veze sa Hjustonovom u vezu sa pevačicom grupe Mamas i the Papas, Mišel Filips, često otkazujući sastanke jednoj kako bi izašao sa drugom.

foto: 20TH CENTURY FOX - Album / Album / Profimedia

U svojoj drugoj autobiografiji, Watch Me, Hjuston se priseća koncerta Kerol King u Central Parku 1973. godine, na kojem je Džoni Mičel provela ceo koncert "na zemlji između Džekovih nogu." Hjustonova je bila "povređena i ljubomorna," ali kada je suočila Nikolson sa tim, rekao joj je da ne brine. "Hajde", rekao je uzdahnuvši, prevrćući očima kao da ga dovodi do suza od dosade, "ona je samo stara prijateljica".

Hjuston je konačno prekinula sa Džekom kada je otkrila da on očekuje dete sa mnogo mlađom ženom.

Lojalni gosti su otkrili veoma malo detalja o njegovim zloglasnim zabavama. Na žurkama kod Nikolsona rutinski su prisustvovali takvi poznati "partijaneri" kao što su Voren Biti, Hari Din Stanton i Lu Adler. Ipak, njegovi gosti su se pokazali prilično zatvorenim. Sam Nikolson se hvalio magazinu People 1980. godine o tome zašto njegove žurke nikada nisu bile prekinute:

„Mnogo zabavljam, ali vodim prilično strogu politiku. Nikada nisam imao nepozvanog gosta na svojoj zabavi. Da bi bila uspešna, zabava mora imati potpuno privatnu atmosferu.“

U ranim danima, pre nego što je Nikolson postao jedna od najvećih holivudskih zvezda, Mark Eliot opisuje veoma drugačijeg čoveka, onog koji je izbegavao život zabave u korist svoje karijere. U svojoj biografiji o Nikolsonu, Eliot piše:

„Većinu vremena, dok je akcija bila užarena u drugim sobama, Džek bi radije sedeo sam u svojoj spavaćoj sobi, kuckajući svoj scenario.“

foto: Profimedia

Lančano je pušio džointe kao da su cigarete na setu 'Poslednjeg zadatka'. Godine 1973, dok je bio u Torontu snimajući 'Poslednji zadatak', film o dvojici mornara koji dovode mladog vojnika u mornarički zatvor, Nikolson je imao svoj način da se zaštiti od oštrih kanadskih vetrova. Biograf Džeka Nikolsona, Mark Eliot, piše da je „da bi se zagrejao i ostao naduvan, što je bio većinu vremena“, Nikolson sa prijateljem „lančano pušio džointe tokom celog snimanja kao da su Kameli.“

Ali to nije uticalo na njegovu izvedbu. Nikolson je bio nominovan za Oskara i osvojio nagradu za najboljeg glumca na filmskom festivalu u Kanu 1974. godine.

Uveo je Lerija Hagmana (poznatog kao Džej Ar iz 'Dalas-a') u marihuanu

Najverovatnije znate Lerija Hagmana iz njegove uloge kao kapetana vazduhoplovstva Entonija Nelsona u 'I Dream of Jeannie', ili kao Džej Ar-a iz 'Dalasa'. Kao i Nikolson, Hagman nije bio stranac divljim žurkama. Prema rečima njegove ćerke, Hagman je bio super teški alkoholičar kojeg je Džek Nikolson uveo u marihuanu 1964. godine, dok su radili na filmu 'Ensign Pulver' u Akapulku, Meksiko.

foto: Profimedia

Očigledno, Nikolsonu je dosadilo da gleda Hagmana kako se razbija na ručku, pa mu je smotao džoint. Nakon što ga je popušio, Hagman je rekao da bi radije popio martini jer nije osećao ništa. Hagman je zatim otprilike 12 puta pitao Nikolsona kada će trava početi da deluje.

Glumac pored svoje petoro priznate dece ima još jednu ćerku. Reč je o Tesi Gurin, jedinoj nepriznatoj naslednici. Doduše, glumac joj je sve ove godine redovno slao novac, ali mu nije padalo na pamet ni da je vidi, niti da je upozna.

"Odgajala me je samohrana majka u zaista haotičnim okolnostima", izjavila je Gurin i dodala: "Bog me baš nije pogledao, ali neću dozvoliti da me to uništi. U stvari, iskoristiću to kao motivaciju."

Sestra mu je zapravo majka

Glumac do 37. godine nije znao da je njegova sestra zapravo njegova biološka majka, a tajna je otkrivena samo zato što je časopis Tajm želeo da napravi priču o njemu, pa su novinari istraživali glumčevu prošlost i oni su mu saopštili vesti.

"Ukratko, to je najbizarnija stvar koju sam čuo. Neki momak me zove telefonom i kaže mi da moja majka zapravo nije moja majka, već da je moja sestra moja majka", izjavio je glumac nakon što je ceo svet saznao za čudnu situaciju.

