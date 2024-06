ODRASLA UZ MAJKU ZAVISNICU PA SE I ONA NAVUKLA NA OPIJATE: Slavna lepotica ljubila muškarce i žene, pa doživela nervni slom

Supermodel i glumica Kara Delevinj osvojila je srca ljudi širom sveta svojom lepotom.

Ova devojka rođena je 12. avgusta 1992. godine i odrasla je u bogatom i privilegovanom okruženju u londonskoj četvrti Belgravia. Potomak je ugledne engleske porodice koja je povezana s Krunom, majka Pandora je bila šminkerka, dok je otac Čarls Hamar Delevinj bio agent za nekretnine. Kara je njihovo treće dete, a pored nje imaju i ćerke Kloi i Popo, koja je takođe poznati model.

foto: Profimedia

Pohađala je prestižne škole gde je pokazala interesovanje za umetnost i glumu, imala je sve predispozicije da postane uspešna i slavna, što se i desilo, međutim "život iz snova" nosi i svoju mračnu stranu. Tokom tinejdžerskih godina prolazila je kroz teške periode, uključujući i borbu sa depresijom. Uprkos tim izazovima, njena odlučnost i strast prema kreativnom izražavanju omogućile su joj da prevaziđe prepreke i pronađe put ka uspehu.

Uspon u svetu mode i filmska karijera

Karijera Kare Delevinj u svetu mode započela je eksplozivno. Počela je veoma rano već sa deset godina, kada je pozirala za italijansko izdanje magazina "Vog". Njena prava karijera krenula je uzlaznom putanjom kada je 2009. godine potpisala ugovor sa poznatom agencijom Storm Model Management.

Njena specifična lepota i harizma privukle su pažnju mnogih dizajnera i modnih kuća. Brzo postala jedno od najtraženijih lica u industriji, osvajajući piste na revijama za najprestižnije brendove. Njena jedinstvena kombinacija klasične elegancije i urbanog šarma učinila ju je omiljenom među dizajnerima poput Karla Lagerfelda i Marca Jacobsa.

foto: Profimedia

Osim što je osvojila modni svet, Kara je postigla uspeh i u filmskoj industriji. Njen debitantski film "Ana Karenjina" iz 2012. godine, gde je imala sporednu ulogu, bio je samo početak glumačkog puta. Uloga u filmu "Paper Towns" donela joj je priznanje kritičara i publike, a kasnije su usledile značajne uloge u blokbasterima poput "Suicide Squad" i "Valerian and the City of a Thousand Planets".

Pored mode i glume, bavi se i muzikom, te je često bila viđena sa gitarom. Takođe je i strastveni ljubitelj tetovaža, a njeno telo krase brojne umetničke kreacije koje odražavaju njenu ličnost i životne stavove.

Majka zavisnica

Dok je brinula o Kari i njenim starijim sestrama, Pandora Delevinj, koja danas ima 64 godine, vodila je svoju tajnu borbu - protiv zavisnosti od heroina i tableta protiv bolova. I nije bila mnogo uspešna u tome, budući da je stalno posustajala, vrtela se u krugu svog poroka i imala mračne momente pred ćerkama Popi, Kloi i Karom: "Ponekad su me deca gledala, a ja nisam bila sposobna da brinem o njima. To mi je bila dodatna agonija", priznala je jednom prilikom Pandora.

foto: Profimedia

"Često je bila hospitalizovana, nekad je nije bilo dugo, a ja nisam imala predstavu gde se nalazi", rekla je Kara jednom prilikom. Nakon što je napunila 16 godina, starija sestra Popi rekla joj je gorku istinu, da je njihova majka zavisnica, što je ona teško prihvatila.

Pandora se, uz to, kasnije borila i s bipolarnim poremećajem. Kara Delevinj je priznala da su majčini problemi ostavili velike posledice na nju. Gutala je svoje emocije, trudila se da se pravi da je sve u redu, a kada je imala osam godina neko vreme je odbijala hranu jer nije znala gde je njena majka, koja je tada bila u bolnici. Kada je ušla u tinejdžerske godine, sve je eskaliralo:

"Kad sam ušla u pubertet, uz sve te hormone, pritisak i želje da budem dobra u školi zbog mojih roditelja, a ne zbog sebe, doživela sam nervni slom", rekla je jednom prilikom manekenka, koja nije umela da kanališe emocije, pa je počela da se samopovređuje kao tinejdžerka.

"Iznenada me je zapljusnuo ogromni talas depresije, anksioznosti i samoprezira, osećanja su bila toliko bolna da bih udarala glavom o drvo samo da se onesvestim", priznala je Delevinjova.

foto: BBC / Ferrari / Profimedia

Uskoro joj je dijagnostikovana dispraksija, oblik poremećaja u koordinaciji razvoja, a to je, u kombinaciji sa njenjim dečačkim stilom, dovelo do toga da surovi vršnjaci počnu da je zlostavljaju. Sve to događalo se u trenutku kada joj je Popi rekla da im je majka zavisnica, što je Karu gurnulo "niz liticu". Nije išla u školu šest meseci i počela je da koristi lekove.

Nakon što je Kara napustila školu, "otkrila" ju je porodična prijateljica Sara Dukas, koja joj je pomogla da potpiše ugovor s prvom agencijom.

Šok fotke obišle svet

Dok je osvajala svetske piste, mnogi nisu primetili da je prolazila kroz jako težak period sve dok je paparaci nisu prvi put uhvatili 2013. godine s malom kesicom bele supstance koja je navodno bila droga. Ovaj incident izazvao je veliku pažnju medija, ali ga ona nikada nije javno komentarisala.

Prošle su godine, svima se činilo da je sredila život, a onda su objavljene šok fotke s aerodroma. Raščupana i nečista kosa, tamni podočnjaci, prljava garderoba su samo deo onoga o čemu se tada danima pričalo, a veliku pažnju privuklo je to i što je sve vreme bila bosa. Manekenka je imala nekontrolisane pokrete tela, ispuštala je telefon nekoliko puta i hodala je unaokolo izgledajući veoma nervozno.

foto: Profimedia

Njena pomoćnica je držala slamnati šešir na kojem je pisalo "Mamurluk". Izvor za strane medije kaže da je Delevinj bila u avionu oko 45 minuta pre nego što se iskrcala. Na kraju su njene torbe izvađene iz aviona i vraćene u auto kojim je stigla.

Srećom, ona je tada shvatila da je u jako lošem stanju i kasnije se zahvalila novinarima, jer su joj pomogli da se trgne. Kako je tada istakla uvidela je da ne sme da zapostavi psihoterapiju: "Mislila sam da moram da idem kad mi je loše, ne i kad sam dobro", rekla je ona tada i otkriva da je bila u jednom centru za rehabilitaciju, pa dodala da na terapije mora da ide do kraja života.

Nekoliko dana kasnije pojavila se na dodeli SAG nagrada, gde je pokazala da je ponovo ona stara i da je spremna da nastavi gde je stala.

Intimni odnosi i ljubavni život

foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Turbulentan ljubavni život Kare Delevinj takođe je punio naslovne strane. Manekenka se zabavljala s propadnicima oba pola, a u poslednje vreme se deklariše kao kvir i rodno fluidna. Otvoreno je više puta govorila o svojoj bis*ksualnosti, a njene veze sa poznatim ličnostima, uključujući pevačicu Sent Vinsent i glumicu Ešli Benson, često su bile predmet medijskog interesovanja.

foto: Profimedia

Ljubav s Ešli završila se 2020. godine nakon dve godine zabavljanja, što je izazvalo mnoge spekulacije i glasine. Jedno vreme se aktivno bavila temom intimnih odnosa i razlika između muškaraca i žena, pa je tako izjavila da muškarcima nedostaju "pravi alati" da rukuju ženom, a takođe je otišla u kliniku kako bi se testirala tokom doživljavanja intimnog vrhunca.

(Kurir.rs/Mondo/I.M.)