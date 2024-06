"MOJ SUPRUG VOLI MOJE OBLINE": Bračni par otkrio najintimnije detalje njihovog odnosa, a zbog ovoga ga zove "parna lokomotiva"

Ejmon Holms, slavni voditelj i novinar, poznat je po svojim šaljivim priznanjima, pa smo ovoga puta prikupili neke od njegovih najneverovatnijih otkrića.

S obzirom na nedavne vesti o njegovom raskidu sa Rut Langsford, portal "OK!" detaljno je istražio Ejmonovu istoriju riskantih otkrića. Kako što je bilo i očekivano, voditelj se nije ustručavao da otkrije detalje o svojim avanturama, pa i onim u krevetu.

Ejmon, koji je stupio u brak, 2010. godine, sa svojom bivšom koleginicom sa jutarnjeg programa "Ovo jutro", Rut Langsford, sada je otvoreno potvrdio da su se rastali. Međutim, izgleda da je njihov zajednički život poprilično bio ispunjen prilično pikantnim anegdotama, izveštava Mirror.

foto: Andy Barnes / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Od divljih priča sa zabava pa do toga što je prozvan "parnom lokomotivom", zbog njegovih sposobnosti u krevetu, Ejmonove romantične avanture bile su sve samo ne pitome.

Zašto baš "parna lokomotiva"?

U jednom nezaboravnom trenutku, 2017. godine, njegova tadašnja žena Rut gostovala je u emisiji "Raspuštena žena" i tom prilikom otkrila je da je Ejmon prava "parna lokomotiva" kada je reč o njihovom privatnom životu. Naime, tema emisije bila je da veštine muškarca u plesu odražavaju njegove veštine u spavaćoj sobi, na šta je Rut otvoreno iznela svoje mišljenje o Ejmonu.

"Pa, ako je to pravilo, moj suprug je onda "parna lokomotiva". Čim čuje muziku, krene da huhće i cupka," izjavila je Rut, imitirajući njegove plesne pokrete.

Redovno se divio njenim oblinama

foto: Ian West / PA Images / Profimedia

Rut je otvoreno govorila i o tome da se oseća seksi i da njen suprug, Ejmon, igra veliku ulogu u tom samopouzdanju.

"Iako moje misli nisu fokusirane na to da li sam seksi u njekoj suknji ili ne, Ejmon me voli i hvata svaki momenat da mi kaže da sam prelepa. Ejmon je moj najveći obožavalac i uvek učini da se osećam zaista seksi. On jednostavno voli moje obline. Svaki put kad pomislim da sam izgledam taman, on mi kaže da sam premršava. I zaista sam zahvalna na tome jer, zamislite, da svaki put kad nabacite koju kilu, pored sebe imate muškarca koji će to negativno da prokomentariše," otkrila je Rut.

Rut je, takođe, istakla da su skloni igrarijama u stilu "50 nijansi sive", kao i da smatraju da je zdravo da partneri istražuju polje strasti kako god da im padne napamet.

"Ne govorim o bičevanju i tome slično, ali mislim da je dobro da partneri neguju erotiku između njih, na razne načine," naglasila je Rut.

Ovako su žurkali

foto: Splash News / Splash / Profimedia

U intervjuu sa zvezdom serije "Bele linije", Anđelom Grifin, Ejmon je odlučio da malo začini situaciju i pita je da li nekada prisustvovala svingerskim žurkama, istakavši da njegova supruga i on jesu.

"Mi smo bili na jednoj, ali smo izbačeni pre nego što se išta desilo. Zajedno smo radili emisiju na tu temu i upali smo tačno na predigru. Rut je odmah rekla: "Izađimo odavde pre nego što išta počne. Izađimo odmah." Međutim, domaćin žurke nas je preduhitrio i izbacio jer, iako su svi bili pod maskama i nismo mogli da im vidimo lica, neko od prisutnih nas je prepoznao kao TV lica i insistirao da nas uklone strahujući da ih ne raskrinkamo," ispričao je Ejmon.

Stroge naredbe doktora

foto: Mike Raison / dmg media / Profimedia

Podsetimo, 2016. godine, Ejmonu je bila potrebna intervencija zamene kuka, za šta je šaljivo okrivio Rut rekavši da ih je ona istrošila i da će zato morati i da ih ponovo razradi, rekao je jednom prilikom za Mirror. Na to mu je Rut duhovito uzvratila: "Žao mi je, ali doktor je rekao da nema teških vežbi, znači nema ni "hopa-cupa".

(Kurir.rs/J.M.)

