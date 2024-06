"IZBACILI SU ME IZ RADNJE ZBOG TAMNE PUTI" Ivan Jevtović progovorio o problemima iz detinjstva: "Profesor je otvoreno bio RASISTA"

Glumca Ivana Jevtovića gledali smo u brojnim domaćim ostvarenjima, među kojima je i film "Nedelja" o Džeju Ramadanovskom. U ovom filmu glumi lik tadašnjeg šmekera i mangupa Dulketa, a sada se prisetio snimanja, kao i svog odrastanja i problema koje je imao zbog tamne puti.

"Ja sam sa Novog Beograda, odnosno sa Fontane, zahvaljujući otvorenom i liberalnom vaspitanju, muvao sam se po celom gradu. To je bio mnogo sigurniji grad, što se tiče saobraćaja i svega. Postoji priča kada sam od kuće išao peške do Kalenić pijace, do Zemuna, dolazio sam do grada, bilo je mirno i sređeno i to nikakav problem nije bio", započeo je Ivan, kojeg su pitali da li je doživeo neprijatnosti zbog boje kože kao Alen Selimi, koji je igrao Džeja u filmu "Nedelja".

"Postojale su situacije slične njemu, kada tamnoputi klinac uđe u prodavnicu. U tržnom centru su bile razne prodavnice, ušao sam u jednu da vidim majicu i radnica me je izbacila i rekla: 'Izađi odavde'. Kasnije se taj oblik rasizma produžio u srednjoj školi. Profesor fizike u gimnaziji je bio rasista otvoreno. Nije postojala konsekvenca, odnosno kazna za takvo ponašanje. Kasnije se ispostavilo da je ta specifičnost ipak moj izuzetan kvalitet za posao. Možda je to putokaz da shvatimo da su naše autentičnosti prednosti", rekao je glumac i dodao kako je to uticalo na njega:

"Ohrabrilo me je. To je najispravnije. Ne treba da nas zakucava, niti da pravi kapitalni problem. Pitao sam roditelje, drugare... Nisam jedini, imali smo dečka sa kosim očima, bio je tamnoputi dečko, slatki..."

Jevtović se potom osvrnuo na jedan od poslednjih projekata, odnosno film o Džeju Ramadanovskom:

"Film ima čitav niz katarzičnih trenutaka u jednoj tačnoj drami. Za mene je ceo proces bio izazovan. Zvali su me da radim sa decom, sa jedno četrdesetak mlađih saradnika sam radio vrlo intenzivno. Zahvalan sam produkciji što su podržali moj ambiciozni plan da u nekoliko meseci uradimo sve što sam mislio da je neophodno", istakao je glumac, koji je jedno vreme živeo na Dorćolu, gde je odrastao i legendarni pevač.

"Treći i četvrti razred sam bio na Dorćolu, 1989. i 1990. godine, kada se stvari usložnjavaju društveno gledano. U toj priči je poznato da Dorćol ima šmekerski duh. Kvart je vrlo interesantan društveno-istorijski, ne samo turistima. Nisam bio preterano upoznat sa njegovim muzičkim delovanjem jer sam slušao rokenrol", objasnio je Ivan i otkrio kojim se savetom svoga oca uvek vodi: "Da grešimo svakodnevno, i da onda moramo da ostanemo radoznali. Da budemo prijateljski nastrojeni i da ono što mislimo da znamo, damo na najbolji mogući način u pravom trenutku".

Ivan Jevtović je kao učitelj na snimanju projekta o Džeju učio malog Alena Selimija i Huseina Alijevića:

"Utvrdio sam da Alen kao mali Džej i Husa kao veliki Džej imaju intenzivni emotivni doživljaj. Kao pedagogu mi je to važno, nekada sam i prenaporan i mojim studentima sa tim. Čak i u komediji, a pogotovo u drami kada mi ne vidimo to što treba, nemamo kadar koji čini kvalitet", rekao je.

