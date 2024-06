SLAVNU PEVAČICU UJEO SLEPI MIŠ USRED KONCERTA: Hitno prevezena u bolnicu, objavljeni JEZIVI SNIMCI (VIDEO)

Zvezda serije Tračara ("Gossip Girl") Tejlor Momsen doživela je strašan susret sa slepim mišem, i to na svom koncertu.

Ona je u sredu nastupala na bini sa svojim bendom "The Pretty Reckless" u Sevilji, u Španiji, kada je doživela nezgodu.

Tridesetogodišnja kantautorka, čiji rok bend nastupa kao predgrupa AC/DC-u na evropskom delu turneje "Power Up", pevala je svoju pesmu "Witches Burn" na stadionu La Cartuja kada se šišmiš zakačio za dno njene haljine i ugrizao je za nogu.

Momsen je kasnije podelila video snimak incidenta, kao i snimke sa svog puta u bolnicu, rekavši svojim fanovima da će morati da primi vakcinu protiv besnila u naredne dve nedelje.

"Dakle… Rokenrol trenutak… u Sevilji u sredu tokom "Witches Burn" od mogućih svih pesama… slepi miš je poleteo na mene i zalepio mi se za nogu…“, napisala je Momsen u svojoj objavi na Instagramu.

"U trenutku kada sam nastupala i nisam imala pojma sve dok publika nije nastavila da vrišti i pokazuje", nastavila je.

"Bio je sladak, ali da, ugrizao me je… sad vakcine protiv besnila u naredne dve nedelje, hvala osoblju u bolnici koje me je nazvalo #batgirl nakon što je to jutro videlo na lokalnim vestima… još snimaka stiže… to je jedan za anale" - našalila se.

Na snimku sa koncerta, Tejlor peva, a onda je primetila da publika pokušava da privuče njenu pažnju.

"Vi ljudi pokazujete na nešto, a ja ne znam šta govorite", rekla je publici.

Pevačica se potom okrenula i sagnula kada je ugledala slepog miša koji se prilepio za donji deo njene crno-bele čipkaste haljine.

"Au, je*o te!" uzviknula je i vratila se do mikrofona i rekla publici: "Trenutno mi je na nozi slepi miš".

Ostala je mirna i nastavila da stoji kod mikrofona dok su članovi benda prilazili da pomognu u uklanjanju životinje.

"Mora da sam zaista veštica", našalila se, a zatim je dobila ovacije publike.

Ona je podelila snimke na kojima je u bolnici, kao i ujeda na njenoj nozi i snimak na kom se vidi medicinska sestra kako daje injekciju.

Inače, Momsen je započela svoju karijeru kao dečja glumica i dobila je ulogu Sindi Lu Koja u filmu "Kako je Grinč ukrao Božić" iz 2000. godine, sa Džimom Kerijem u glavnoj ulozi koja je njoj otvorila mnoga vrata u Holivudu.

Glumila je Dženi Hamfri u hit seriji "Tračara" iako je napustila seriju nakon njene četvrte sezone 2011. Momsen je kasnije rekla magazinu El da je odlučila da se povuče iz glume kako bi se fokusirala na svoju muzičku karijeru.

Momsen je frontmenka grupe The Pretty Reckless, koju je osnovala 2009. sa gitaristom i vokalistom Benom Filipsom, basistom Markom Dejmonom i bubnjarom Džejmijem Perkinsom.

Bend je objavio četiri studijska albuma i postigao sedam broj jedan singlova na američkim rok listama. Turneja Pretty Reckless kao predgrupa AC/DC-u počela je 18. maja u Gelzenkirhenu u Nemačkoj, a završiće se 17. avgusta u Dablinu u Irskoj.

(Kurir.rs/ Telegraf/ L. S)

Bonus video:

04:07 Koncert Marije Šerifović