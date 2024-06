NI SAM NE ZNA KOLIKO DECE IMA S LJUBAVNICAMA: Slavnog ženskaroša niko NE PREPOZNAJE, a ljubi devojku koja može ĆERKA DA MU BUDE

Glumac, reditelj i producent Klint Istvud ovih dana je proslavio 94. rođendan, a već 10 godina ljubi 33 godine mlađu Kristinu Sanderu (61). Navodno su se upoznali dok je ona radila na njegovom imanju u Kaliforniji.On je u gradu Karmel na Moru bio gradonačelnik, a sada se trude da svoj privatan život drže dalje od očiju javnosti. Kristina nema ni profile na društvenim mrežama.

Kristina Sandera i Klint Istvud foto: GRAS / Backgrid USA / Profimedia

Klint je Kristinu, pišu strani mediji, spasio od bivšeg muža koji je bio nasilnik. Jednom prilikom je rekao kako je ona prva žena koja nije s njim zbog slave. Iako je voli, a i ona njega, neće se venčati.

"Klint ne vidi nikakvu svrhu toga. On voli Kristinu, ali brak mu ne treba", rekao je izvor blizak paru.

foto: Profimedia

Legenda Holivuda u zadnje vreme šokira obožavatelje neprepoznatljivim izgledom. Godinama je važio za jednog od najvećih ženskaroša u glumačkim krugovima. Svojevremeno je ispričao kako je s 14 godina izgubio nevinost sa komšinicom, a pet godina kasnije se u tajnosti viđao s profesorkom koja ga je uhodila. Kad su raskinuli, pretila je da će se ubiti.

Klint je u braku bio dva puta. "Da" je 1953. izgovorio glumici Megi Džonson (93), a ljubav je trajala do 1984. Međutim, prvo dete nije dobio s njom, već s jednom pevačicom. Sve do 1989. niko nije ni znao da dete postoji. S Megi je 1968. dobio sina Kajla, a onda 1972. i ćerku Alison.

Klint Istvud u mladosti foto: Profimedia

Suprugu Megi je Klint navodno varao s koleginicom Sondrom Loke. Vezu su započeli dok je ona bila u braku s homoseksualcem. Prevario je i Sondru, i to sa stuardesom Džejslin Rivs, s kojom ima dvoje dece. Od 1990. do 1994. Klint je bio u vezi s glumicom iz "Titanika" Frensis Fišer (72), a drugi put je "da" izgovorio voditeljki Dini Ruiz 1996. godine. Bili su u braku do 2014. Od glumca je bila mlađa 35 godina. Nepremostive razlike bile su razlog razvoda braka, a nad ćerkom je Dina tražila puno starateljstvo.

(Kurir.rs/ Story.hr/ L. S)

