"VOLIM TE ŠTO SI MIMO SVETA" Supruga Sergeja Trifunovića objavila DOSAD NEVIĐENU FOTKU s venčanja: Blista od sreće dok je on LJUBI

Isidora Trifunović, supruga glumca Sergeja Trifunovića, novom objavom na Instagramu je ponov uspela da privuče pažnju.

Ona je na svom Instagram nalogu objavila fotografiju s venčanja, na kojoj je glumac ispred crkve ljubi u glavu, a u opisu je dodala:

"Volim te što si mimo sveta."

Ovo je samo još jedna u nizu objava s tajnog venčanja Sergeja Trifunovića i njegove izabranice Isidore.

Glumac je inače nedavno progovorio o svom odnosu sa Isidorom i istakao da im razlika u godinama nije problem.

- Njihovi komentari nemaju nikakve veze sa ljubavlju, sa ljubavlju ima veze isključivo ono što se desilo između moje venčane žene i mene. To je to. Sasvim sigurno da ima istine u tome da sam se promenio, jer smatram da je jako glupo da se čovek ne menja. Mi menjamo DNK svaki dan, a ne sebe i svoje navike ukoliko smo naravno pametni. Verovatno jesam i verovatno je to bio onaj momenat "kada središ kuću, onda se pojavi i gost". Zaista sam počeo da sređujem kuću skoro godinu dana pre nego što se gost pojavio, verujem da je ovo isključivo rezultat toga. Da ja nisam nisam zavrnuo rukave da pospremim kući, da li bi se gost uopšte pojavio. Ali učinio sam taj napor i Bogu hvala to je tako - rekao je on za "Novu".

(Kurir.rs/ L. S)

Bonus video:

00:12 Sergej Trifunović venčanje 1