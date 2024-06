SAMO SE SRUŠIO NA POD: Njihova ljubav je bila bajka, a onda ih je ZADESILA TRAGEDIJA, ostala mu je verna i posle 20 godina

Foto: Publicity Still / United Archives / Profimedia

Džon Riter važio je za jednog od omiljenih komičara, a svojim šalama zasmejavao je sve. Ipak, njegov iznenadni odlazak pre 21 godinu ostavio je veliki trag u mnogim srcima.

Njegova udovica Ejmi Jasbek, koju je upoznao za vreme snimanja hit sitkoma "Problem Child", ne može da ga zaboravi ni posle toliko godina.

Iznenadna smrt

foto: Profimedia

Glumac je preminuo iznenada od srčanog udara. Džon Riter je u trenutku smrti radio na seriji "8 jednostavnih pravila". Te 2003. godine snimao je scenu, a odna se odjednom srušio na pod.

Uprkos brzoj reakciji, prevezen je u bolnicu u komi s dijagnozom pucanja aorte. Preminuo je iste večeri, samo nekoliko dana pre 55. rođendana. Serija je nastavila sa prikazivanjem još jednu sezonu, ali bez preteranog uspeha.

I dalje ne može da ga zaboravi

Pre dve godine, njegova udovica je izjavila da i posle skoro dve decenije nije spremna da izađe na sastanak.

- Ne izlazim… Mislim da bi mi Džon još više nedostajao da izlazim, koliko god čudno to zvuči. Ali zato što se uvek osećam kao da je on sa mnom, a to bi bilo čudno jer u tom slučaju troje je previše - rekla je.

Ljubavna bajka, koju je prekinula tragedija

Ejmi Jasbek i Džon upoznali su se na setu serije "Problem Child", gde su bili direktni partneri.

Kada su se upoznali na setu glumac je bio oženjen svojom prvom ženom Nensi Morgan. Par je bio u braku od 1977. do 1996. i zajedno su imali troje dece: Džejsona, Karli i Tajlera. Venčali su se 1999., samo godinu dana nakon što su dobili dete. A on je preminuo tri godine kasnije.

(Kurir.rs/I.M.)